Galerie | Auf in den Wahlkampfendspurt – Ministerpräsident Söder spricht in vollem Zelt auf dem Michalimarkt in Schwabmünchen

Am Sonntag in einer Woche wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt, der Wahlkampfendspurt hat begonnen. Markus Söder war nun nach Schwabmünchen gekommen.

Ministerpräsident Markus Söder überzeugte das Publikum bei einer Veranstaltung der CSU im vollbesetzten Festzelt in Schwabmünchen mit einer charmanten und überzeugenden Rede, die sowohl sachliche als auch informative Argumente enthielt. Söder war in die Kreisstadt gekommen, um für seiner Partei nach den wenig überzeugenden Prognosen Rückenwind zu verleihen und die Direktkandidatin Carolina Trautner zu unterstützen. Fotograf Alexander Heinle war vor Ort Foto: Alexander Heinle 1 von 19