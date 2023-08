Gewinnspiel | Augsburger Plärrer-Bummelpässe – Volksfestspaß für unsere Leser

Der Augsburger Plärrer öffnet vom 25. August bis 10. September 2023 wieder seine Tore.

Auch in diesem Jahr gibt es auf dem Herbstplärrer vom 25. August bis zum 10. September 2023 wieder einige neue Fahrgeschäfte -wie die größte transportable Wildwasserbahn -zu entdecken, aber auch viele altbewährte Attraktionen warten auf die Besucher. Egal ob man jung oder alt ist, ein Schleckermäulchen oder ein Adrenalin-Junkie – auf dem Plärrer ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch für das Rahmenprogramm haben sich die Veranstalter wieder einige Highlights einfallen lassen. Der große Plärrerumzug, das Feuerwerk an beiden Freitagen oder die Show der Hochseilakrobaten Geschwister Weisheit am zweiten Wochenende sind nur einige der zahlreichen Höhepunkte.

Der Augsburger Plärrer ist das größte Volksfest in Bayerisch-Schwaben und lockt jährlich bis zu 1,2 Millionen Besucher aus der gesamten Region an.

