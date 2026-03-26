Großrazzia in Geroldsgrün: Polizei findet Rauschgift, Tatverdächtiger auf der Flucht
Polizeipräsidium Oberfranken
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Großrazzia in Geroldsgrün: Polizei findet Rauschgift, Tatverdächtiger auf der Flucht

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

GEROLDSGRÜN, LKR. HOF. Die Kriminalpolizei Hof hat am Mittwochnachmittag eine groß angelegte Durchsuchung in Geroldsgrün durchgeführt, nachdem Hinweise auf ein schweres Rauschgiftdelikt vorlagen. Die Aktion fand in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Hof statt und wurde durch einen Ermittlungsrichter angeordnet. Der Tatverdächtige, ein polizeibekannter 31-jähriger Deutscher, wird derzeit von der Polizei intensiv gesucht.

Intensive Ermittlungen führten zur Hausdurchsuchung

Die Kriminalpolizei Hof hatte kürzlich konkrete Anhaltspunkte auf ein schweres Betäubungsmitteldelikt von dem 31-Jährigen ermittelt. In der Folge ordnete ein Richter die Durchsuchung seiner Räumlichkeiten in Geroldsgrün an, welche am Mittwochnachmittag stattfand. Die Polizei konnte dabei zahlreiche Beweismittel sicherstellen, darunter große Mengen Rauschgift.

Polizei setzt alle Mittel zur Fahndung ein

Nach der Durchsuchung fahndeten zahlreiche Polizeistreifen nach dem flüchtigen Tatverdächtigen. Die Suche, bei der auch Diensthunde und ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden, blieb bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Hof leitet die laufenden Ermittlungen und koordiniert die umfassenden Fahndungsmaßnahmen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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