Güterzug beschädigt: Unbekannte werfen E-Scooter auf Augsburger Gleise
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Am frühen Freitagmorgen kam es in Augsburg zu einem Vorfall auf den Bahngleisen: Ein Güterzug überfuhr einen Elektroroller im Bereich der Gögginger Brücke.

E-Scooter auf Gleise geworfen

Laut bisherigen Ermittlungen hat eine bislang unbekannte Person den E-Scooter von der Gögginger Brücke auf die Schienen geworfen. Der Güterzug, der sich auf der Strecke von Freilassing nach Bruchsal befand, überfuhr den Roller gegen 03:10 Uhr im Augsburger Stadtgebiet.

Ermittlungen der Bundespolizei

Durch das Überfahren des Elektrorollers entstanden im vorderen Bereich des Zuges Beschädigungen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Zeugenaufruf

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Nürnberg zu melden. Sie können die Beamten telefonisch unter 0911 205551-0 oder per E-Mail an bpoli.nuernberg@polizei.bund.de erreichen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

