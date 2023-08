Jetzt wird es ernst: Star-Koch Alfons Schuhbeck muss in den kommenden Tagen ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft München I hat ihn zum Haftantritt geladen.







Alfons Schuhbeck ist ein bekannter deutscher Koch, Gastronom und Autor. Er wurde am 2. Mai 1949 in Traunstein, Bayern, geboren. Schuhbeck ist vor allem für seine Expertise in der bayerischen und internationalen Küche bekannt.