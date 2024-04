Helene Fischer 360° Stadion-Tour kommt auch in die Allianz Arena München

Helene Fischer ist der erste Superstar, der eine Show in der jetzt auch für Konzerte zugänglichen Münchener Arena bestätigt hat. Mit ihrer 360° Stadion-Tour wird sie am 17. Juli 2026 eine atemberaubende Open Air-Produktion präsentieren, die ihr und dem Publikum neue Perspektiven erlaubt.

Mit diesem Stadion-Spektakel und dem Surround-Konzept erfüllt sich Helene Fischer den Wunsch, inmitten der Konzertbesucher aufzutreten und damit allen Zuschauerbereichen so nah wie möglich zu sein. Die 360°-Bühne, im Zentrum der Allianz Arena aufgebaut, wird über Laufstege mit vier Satellitenbühnen verbunden, die das gesamte Spielfeld vereinnahmen.

Von „Hier bis unendlich“, so wie der Titel ihres Debütalbums 2006, können die Fans Helene Fischer in all ihrer Vielseitigkeit auf der Centerstage und den anderen Aktionsflächen erleben. Ein überwältigendes Bühnendesign und eine sensationelle Show bilden den Rahmen für die größten Hits ihrer Ausnahmekarriere und Herzschlagmomente.

Helene Fischer freut sich auf die Herausforderung einer gigantischen Open Air-Inszenierung und dem Publikum so nah wie nie zu sein.

„Ihr Lieben, ich freue mich auf diese Premiere in einer der schönsten Arenen der Welt. Pack mas!“

Helene Fischer gehört mit nahezu 18 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Europas und hat sich und ihre Performances Konzert für Konzert mit maximaler Leidenschaft immer wieder weiterentwickelt. Mehr als sieben Millionen Fans haben sie im Verlauf ihrer Tourneen live erlebt. Die Helene Fischer 360° Tour wird von Live Nation veranstaltet.

Sa. 13.06.2026 Berlin Olympiastadion

Di. 16.06.2026 Stuttgart MHPArena

Sa. 20.06.2026 Frankfurt Deutsche Bank Park

Di. 23.06.2026 Gelsenkirchen VELTINS-Arena

Sa. 27.06.2026 Köln RheinEnergieSTADION

Sa. 04.07.2026 Hamburg Volksparkstadion

Sa. 11.07.2026 Wien Ernst-Happel-Stadion

Di. 14.07.2026 Zürich Stadion Letzigrund

Fr. 17.07.2026 München Allianz Arena – NEU

DEUTSCHLAND:

