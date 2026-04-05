„Herzlich willkommen auf dem Augsburger Plärrer“ – Das sollten Sie zum Volksfestauftakt noch wissen

Ab Freitag heißt es wieder: „Herzlich willkommen auf dem Augsburger Plärrer“. Der Osterplärrer wartet vom 05. Apil bis 15. April 2026 wieder mit viel Altbewährtem auf. Unter dem Motto „Feiern mit der Region“ erwartet die Stadt Augsburg wieder über eine halbe Million Besucherinnen und Besucher.

Am Ostersonntag, 05. April findet um 17:00 Uhr die offizielle Eröffnung des Augsburger Plärrers durch den Fassanstich durch Oberbürgermeisterin Eva Weber im Festzelt Binswanger statt. Das Volksfest selbst ist bereit vor der Zeremonie ab 16:00 Uhr besuchbar. Zwei Wochen lang heißen dann Festwirte und Schausteller die Besucher aus der ganzen Region willkommen.

Öffnungszeiten

05. Apil bis 15. April 2026

Die Betriebszeiten der Festzelte werden über eine eigenständige gaststättenrechtliche Erlaubnis geregelt.

Für den übrigen Festplatz gelten folgende Zeiten:

Montag – Donnerstag: 12:00 Uhr (spätestens 13:00 Uhr) – 23:00 Uhr

Freitag: 12:00 Uhr (spätestens 13:00 Uhr) – 23:30 Uhr

Samstag: 10:30 Uhr (spätestens 12:00 Uhr) – 23:30 Uhr

Sonn- und Feiertag: 10:30 Uhr – 23:00 Uhr

Freitag (Eröffnungstag): 16:00 Uhr bis 23:30 Uhr

Plärrerkalender Ostern 2026

Sonntag, 5. April, 17 Uhr | Traditioneller Fassanstich mit Oberbürgermeisterin Eva Weber im Festzelt Binswanger

| Traditioneller Fassanstich mit Oberbürgermeisterin Eva Weber im Festzelt Binswanger Dienstag, 7. April, 14 Uhr (Einlass ab 13 Uhr) | Seniorennachmittag der Stadt Augsburg

| Seniorennachmittag der Stadt Augsburg Mittwoch, 8. April, bis 20 Uhr | Kinder- und Familientag

| Kinder- und Familientag Freitag, 10. April, 21:45 Uhr | Brillant-Hochfeuerwerk mit Musik

| Brillant-Hochfeuerwerk mit Musik Sonntag, 12. April, 9:30 Uhr | Katholischer Schaustellergottesdienst im Festzelt Binswanger mit Pfarrer Sascha Ellinghaus

| Katholischer Schaustellergottesdienst im Festzelt Binswanger mit Pfarrer Sascha Ellinghaus Mittwoch, 15. April, bis 20 Uhr | Kinder- und Familientag

| Kinder- und Familientag Freitag, 17. April, 21:45 Uhr | Brillant-Hochfeuerwerk

Der Bierpreis

Beim Osterplärrer kostet die Thorbräu-Maß im Schallerzelt jetzt 12,90 Euro . Im Festzelt Binswanger kostet der Gerstensaft der Hasen-Bräu nun 12,00 Euro.

Familie und Kinder

Familien mit Kindern sind auf dem Festplatz besonders willkommen. Um den Bedürfnissen der ganz kleinen Gäste gerecht zu werden, gibt es Wickelmöglichkeiten in den Sanitäranlagen beim Festzelt Binswanger sowie im Festzelt Schaller. Dadurch müssen die Eltern nicht lange nach einer geeigneten Möglichkeit suchen. Das Kinderfahrgeschäft „Orient Zauber“ der Firma Karin und Josef Diebold verfügt zudem über eine Kindertoilette mit Wickelmöglichkeit. Für die jugendlichen Besucher gibt es Streetworker, die sich um ihre Anliegen und Sorgen kümmern. Das Amt für Kinder, Jugend und Familie überwacht die Einhaltung des Jugendschutzes. An den beiden Mittwochnachmittagen laden die Schausteller zu vergünstigten Angeboten ein und verlängern ihre Öffnungszeiten bis 20 Uhr, um einen Familiennachmittag zu ermöglichen. Barrierefreiheit Der Plärrer soll ein Fest für alle sein. Es wurde auch ein besonderes Augenmerk auf einen Besuch von Menschen mit Behinderungen und die besonderen Anforderungen gelegt. die Schaustellerinnen und Schausteller achten besonders darauf, dass unsere Gäste mit Handicap soweit möglich an der Veranstaltung teilhaben können. Bei der Auswahl der Geschäfte wurde auch darauf geachtet, dass die Belange von Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden können. Behindertengerechte Sanitäreinrichtungen sind zu finden beim Festzelt Binswanger, im Festzelt Schaller sowie neu ist die „Toilette für Alle“ in welchem Menschen mit Komplexer Behinderung auch auf einer in der Höhe verstellbaren Liege versorgt werden können, diese Sanitäreinrichtung finden gegenüber dem Almdorf. Parkplätze für Menschen mit Behinderung werden zwischen Holzbach-, Bad-und Schwimmschulstraße „Parkplatzvermietung Salameh“ in der Nähe des Einganges zum Festplatz eingerichtet. An- und Abreise … mit öffentlichen Verkehrsmitteln: … mit dem Auto: Sperrung des Kleinen Exerzierplatzes (Plärrergeländes) für den Park-and-Ride-Verkehr während der Zeit vom 23. März bis einschließlich 25. April 2026. Es wird empfohlen die P+R-Plätze an den Zufahrtsstraßen zu nutzen.

Die Langenmantelstraße wird von Freitag bis Sonntag, jeweils in der Zeit von 19:00 Uhr bis 24:00 Uhr für den Fahrverkehr gesperrt. ÖPNV, Rad- und Fußverkehr sind von der Sperrung nicht betroffen. Eine Umleitung wird eingerichtet.

In der Max-Hempel-Straße wird für den gesamten Veranstaltungszeitraum eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Langenmantelstraße angeordnet, die dortigen Parkmöglichkeiten sind über die Senkelbachstraße erreichbar.

Die Zufahrt in die Schwimmschulstraße aus Richtung Süden ist nur über die Holzbachstraße möglich. Individualverkehr ist in der Badstraße ab Holzbachstraße in westlicher Richtung und ab Schwimmschulstraße in östlicher Richtung wegen der Einrichtung eines Taxistandplatzes nicht möglich.

Auf der Langenmantel-, Bad- und Holzbachstraße wird die Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert.

Die Schwimmschulstraße wird freitags, samstags- und sonntags jeweils von 12:00 Uhr bis 24:00 Uhr für den Kfz-Verkehr gesperrt. Die Zufahrt zu den Grundstücken und den Parkmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung ist möglich

Auf der Westseite der Schwimmschulstraße dürfen während der gesamten Veranstaltung keine Kraftfahrzeuge geparkt werden. Eine Ladezone wird eingerichtet.

Aufgrund einer Baustelle ist die Ulmer Straße aktuell gesperrt, eine Zufahrt auf diesem Weg ist nicht möglich Aufgrund der hohen Besucherzahlen und begrenzten Parkmöglichkeiten, empfiehlt das Marktamt den Besucherinnen und Besuchern die Anreise zum Frühjahrsplärrer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Haltestelle „ Plärrer “ der Straßenbahnlinie 4 Augsburg-Nord / Hauptbahnhof über den Königsplatz befindet sich direkt am Haupteingang an der Langenmantelstraße. Auskünfte zum Linienfahrplan entnehmen Sie bitte den jeweils aktuellen und ausführlichen Fahrgastinformationen der Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH. Um als Familie kostengünstig zur Veranstaltung zu gelangen, kann wieder ein Familien-Tagesticket gekauft werden. Mit diesem Ticket kann 1 Erwachsene oder Erwachsener (ab 15 Jahre) Montag bis Freitag ab 9.00 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen ganztags bis zu 4 Kinder kostenlos mitnehmen. Hier können Sie parken 1. Kostenlose Parkplätze für Besucherinnen und Besucher auf dem städtischen Parkplatz hinter dem Arbeitsamt (Zufahrt über die Senkelbachstraße) zu folgenden Zeiten:

Montag – Freitag: 18:00 Uhr – 1:00 Uhr, Samstag und Sonntag: ganztägig 2. Gebührenpflichtige Parkplätze für Besucherinnen und Besucher auf den Parkplätzen an der Holzbachstraße (Einfahrt über die Zufahrt zur Deutschen Post) – auf dem Grundstück zwischen Holzbach-, Bad- und Schwimmschulstraße – auf dem „Lederle“-Parkplatz (Zufahrt über Max-Hempel-Straße). Mit diesem erweiterten Parkplatzangebot soll erreicht werden, dass die Anwohnerparkplätze im angrenzenden Wohngebiet für die Bewohnerinnen und Bewohner freigehalten werden. Um entsprechende Beachtung wird freundlich gebeten. Augsburger Plärrer … mit dem Taxi: Für die Heimfahrt wird ein Taxistandplatz auf der Badstraße zwischen Holzbach- und Schwimmschulstraße am Ausgang des Festplatzes eingerichtet. Plärrer Augsburg … mit dem Fahrrad: Für die Radfahrerinnen und Radfahrer werden im Straßenbegleitgrün der Holzbachstraße in unmittelbarer Nähe zum Eingang an der Badstraße Fahrradständer aufgestellt. Zusätzliche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder bestehen entlang des Zaunes an der Langenmantelstraße auf der linken Seite des Haupteinganges. Zudem können die zahlreichen Fahrradbügelparker entlang des städtischen Schwimmbades in der Grünanlage entlang der Schwimmschulstraße genutzt werden. Diese werden bereits vor der Badesaison durch das Sport- und Bäderamt für die Besucherinnen und Besucher des Plärrers zur Verfügung gestellt Hier geht es zum interaktiven Plan in vollständiger Größe