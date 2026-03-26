Hubertz: Gebäudetyp-E-Gesetz soll 2026 verabschiedet werden
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Hubertz: Gebäudetyp-E-Gesetz soll 2026 verabschiedet werden

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) hat das geplante Gebäudetyp-E-Gesetz zur Senkung von Baukosten noch für dieses Jahr angekündigt. „Den werden wir dieses Jahr noch schaffen“, sagte Hubertz den Sendern RTL und ntv am Donnerstag.

Bauarbeiter auf einer Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Ziel sei es, schneller und günstiger zu bauen. „Wir müssen runter von diesen Standards. Nicht jeder Klimbim ist benötigt.“ Das Gesetz solle ein zentraler Hebel sein, „wie Wohnen wieder bezahlbar wird“.

Einen genauen Zeitpunkt nannte Hubertz nicht, verwies aber auf das laufende Verfahren. „Wichtig ist: Das Gesetz muss gut sein“, sagte sie mit Blick auf Abstimmungen mit Verbänden und Experten. „So schnell wie möglich – und wir zielen natürlich nicht auf Weihnachten.“

Zugleich erklärte sie, dass schnellere Verfahren Kosten senken könnten. „Wenn man schneller bauen kann, spart man auch jede Menge Geld“, sagte die SPD-Politikerin.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Aichach Friedberg

Frontalzusammenstoß auf der B300: Fahrer unter Alkoholeinfluss verursacht schweren Unfall

0
Aichach – Am frühen Sonntagmorgen (29. März 2026) ist...
Überregionale Nachrichten

Ehepaar mit 10-jährigem Kind tot in Pommelsbrunn aufgefunden – Polizei geht von Tötungsdelikt aus

0
In Hohenstadt, einem Ortsteil von Pommelsbrunn bei Nürnberg, sind...
Landkreis Augsburg

Schwerer Motorradunfall bei Großaitingen: 16-jährige Fahranfängerin schwer verletzt

0
Großaitingen, 27. März 2026 – Am Freitagabend kam es...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.03.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region vonheute
Wirtschaft

Augsburgs Nahverkehr im Aufbruch: Neue Tramlink-Straßenbahnen starten

0
Augsburg treibt die Modernisierung seines Nahverkehrs voran: Die neuen Tramlink-Straßenbahnen von Stadler haben die Zulassung der Technischen Aufsichtsbehörde (TAB) erhalten und werden ab 13. April schrittweise in den Fahrgastbetrieb der Stadtwerke Augsburg (swa) eingeführt. Ab Mai folgt die zweite Bahn, bis Ende des Jahres sollen bis zu neun Tramlink-Fahrzeuge unterwegs sein.