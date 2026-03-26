Einbruch in Regensburger Schule: Unbekannte entkommen mit Bargeld im dreistelligen Bereich

In der Nacht vom 24. auf den 25. März 2026 ereignete sich ein Einbruch in einer Schule in der Alfons-Auer-Straße in Regensburg. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen.

Einbruch in Regensburger Schule: Bargeld gestohlen

Die unbekannten Täter brachen zwischen dem 24. März, 15:00 Uhr, und dem 25. März, 6:00 Uhr, in das Schulgebäude ein. Aus dem Innenbereich entwendeten sie Bargeld im dreistelligen Eurobereich von den Kioskständen. Ein Versuch, einen Getränkeautomaten aufzubrechen, blieb erfolglos.

Flucht in unbekannte Richtung

Nach der Tat flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Umfassende Spurensicherungsmaßnahmen wurden von der Kriminalpolizei Regensburg vor Ort durchgeführt. Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Mithilfe: Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Umgebung der Schule gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.