Immer mehr neu zugelassene Lkw in der Europäischen Union (EU) fahren rein elektrisch. Der Anteil von E-Lkw über 3,5 Tonnen an den Neuzulassungen dieser Fahrzeugklasse stieg von 4,1 Prozent im Jahr 2024 auf 7,7 Prozent im Jahr 2025 – das war ein neuer Höchststand, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag nach Ergebnissen der europäischen Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Insgesamt wurden EU-weit im Jahr 2025 mehr als 126.600 Lkw über 3,5 Tonnen neu zugelassen, darunter 9.800 mit rein elektrischem Antrieb.

Auch bei den Sattelzugmaschinen nahm die Bedeutung des Elektroantriebs zu – wenn auch auf niedrigem Niveau. Der Anteil rein elektrisch angetriebener Sattelzugmaschinen an allen Neuzulassungen dieser Fahrzeugklasse stieg EU-weit von 0,7 Prozent im Jahr 2024 auf 1,6 Prozent im Jahr 2025. Insgesamt wurden in der EU im Jahr 2025 rund 157.500 Sattelzugmaschinen neu zugelassen, darunter 2.500 mit rein elektrischem Antrieb.

Trotz der steigenden Anteile elektrisch angetriebener Fahrzeuge dominiert bei den Neuzulassungen weiterhin der Dieselantrieb. Im Jahr 2025 waren 89,0 Prozent der neu zugelassenen Lkw über 3,5 Tonnen in der EU mit einem reinen Dieselantrieb ausgestattet. Bei den Sattelzugmaschinen lag der Anteil bei 94,7 Prozent. Andere Antriebsarten wie Erdgas spielten bei den Neuzulassungen eine untergeordnete Rolle.

Wie stark der Elektroantrieb bei Lkw verbreitet ist, unterscheidet sich innerhalb der EU deutlich. Beim Anteil der E-Lkw über 3,5 Tonnen an den Neuzulassungen lag Deutschland im Jahr 2025 mit 11,7 Prozent über dem EU-Schnitt von 7,7 Prozent. Mit rund 4.200 neu zugelassenen E-Lkw über 3,5 Tonnen verzeichnete Deutschland zugleich die höchste absolute Zahl. Beim prozentualen Anteil war Deutschland jedoch nicht EU-Spitzenreiter. Am höchsten war der Anteil der E-Lkw an den Lkw-Neuzulassungen mit 45,6 Prozent in den Niederlanden. Es folgten Dänemark mit 27,1 Prozent und Schweden mit 16,7 Prozent.

Auch bei den Sattelzugmaschinen gab es deutliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Hier lag Griechenland mit einem Anteil elektrisch angetriebener Fahrzeuge von 11,2 Prozent an den Neuzulassungen vorn. Es folgten Schweden (9,5 Prozent), die Niederlande (7,3 Prozent) und Dänemark (6,0 Prozent). In Deutschland betrug der Anteil 3,2 Prozent.

Während der Anteil elektrisch angetriebener Fahrzeuge bei den Neuzulassungen steigt, ist er bezogen auf den gesamten Fahrzeugbestand noch deutlich geringer, so die Statistiker weiter. Im Jahr 2024 waren in der EU rund 3,6 Millionen Lkw über 3,5 Tonnen zugelassen – lediglich 0,4 Prozent davon fuhren rein elektrisch. Das entsprach rund 14.100 E-Lkw. Der größte Anteil davon entfiel auf Deutschland (54,2 Prozent beziehungsweise 7.600 E-Lkw).

Von den EU-weit rund 2,2 Millionen zugelassenen Sattelzugmaschinen wurden 2024 rund 0,1 Prozent beziehungsweise 2.400 ausschließlich elektrisch angetrieben. Den größten Anteil daran verzeichnete ebenfalls Deutschland (36,3 Prozent beziehungsweise 860 Sattelzugmaschinen).