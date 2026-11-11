Inflationsrate von 2,8 Prozent im Oktober bestätigt

Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat die Inflationsrate für den Monat Oktober 2026 mit 2,8 Prozent bestätigt. Ende des Monats war bereits eine entsprechende Schätzung veröffentlicht worden. Damit hat sich die Teuerung der Verbraucherpreise wieder abgeschwächt, nachdem sie im August bei 2,9 Prozent und im September bei 3,3 Prozent gelegen hatte.

“Die Inflationsrate lag im Oktober wieder knapp unter drei Prozent”, sagte Destatis-Präsidentin Ruth Brand. “Hauptverantwortlich für die weiterhin hohe Inflationsrate blieb die Entwicklung der Energiepreise, auch wenn der seit Anfang Oktober wieder eingeführte Tankrabatt die Teuerung etwas gedämpft haben dürfte”, so Brand.

Die Preise für Energieprodukte insgesamt lagen im Oktober 2026 um 12,2 Prozent höher als im Oktober 2025. Damit schwächte sich der Preisauftrieb der Energie etwas ab. Zwischen Juli und September 2026 hatte die Teuerung für Energie stetig zugenommen (September 2026: +14,9 Prozent; August 2026: +10,5 Prozent; Juli 2026: +8,3 Prozent). Die seit dem Beginn des Iran-Kriegs auf dem Rohölmarkt beobachtete Preisentwicklung machte sich für die Verbraucher auch im Oktober 2026 bemerkbar.

Dämpfend auf den Preisanstieg bei Energieprodukten im Oktober 2026 gegenüber Oktober 2025 dürfte der neue Tankrabatt gewirkt haben, der am 1. Oktober 2026 in Kraft trat. Für die Verbraucher erhöhten sich im Vergleichszeitraum die Preise für Kraftstoffe zwar deutlich um 28,9 Prozent, jedoch weniger stark als im September 2026 (+37,1 Prozent gegenüber September 2025).

Leichtes Heizöl verteuerte sich im Oktober 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat sogar um 84,5 Prozent (September 2026: +74,9 Prozent), Brennholz, Holzpellets und andere feste Brennstoffe um 14,5 Prozent. Hingegen lagen die Preise für Strom (-5,2 Prozent) und Erdgas ohne Betriebskosten (-1,2 Prozent) im Oktober 2026 weiterhin unter denen des Vorjahresmonats.

Nahrungsmittel verteuerten sich im Oktober 2026 mit +0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat weiterhin unterdurchschnittlich, nach ebenfalls +0,4 Prozent im September 2026. Dennoch waren einige Nahrungsmittel im Vergleich zum Vorjahresmonat im Oktober 2026 deutlich teurer, darunter Eier (+15,4 Prozent), frisches Gemüse einschließlich Kartoffeln (+11,5 Prozent) sowie Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte (+4,5 Prozent). Günstiger binnen Jahresfrist waren hingegen vor allem Speisefette und Speiseöle (-9,1 Prozent, darunter Butter: -18,9 Prozent), Molkereiprodukte (-4,7 Prozent) und frisches Obst (-2,8 Prozent).

Die Inflationsrate ohne Energie betrug im Oktober +2,0 Prozent und die Inflationsrate ohne Heizöl und Kraftstoffe +1,7 Prozent. Die Inflationsrate ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie, häufig auch als Kerninflation bezeichnet, lag im Oktober 2026 bei +2,1 Prozent (Juli bis September 2026 jeweils: +2,4 Prozent) und damit weiterhin unter der Gesamtteuerung.

Die Preise für Waren insgesamt lagen im Oktober 2026 um 3,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Verbrauchsgüter verteuerten sich dabei um 4,7 Prozent, insbesondere aufgrund der Energiepreisentwicklung (+12,2 Prozent), während sich die Preise für Gebrauchsgüter um 0,3 Prozent erhöhten. Besonders teuer waren binnen Jahresfrist neben den Energieprodukten zum Beispiel Informationsverarbeitungsgeräte (+9,9 Prozent) und Tabakwaren (+5,9 Prozent). Preisrückgänge verzeichneten hingegen unter anderem Spiele, Spielzeug und Hobbywaren (-8,1 Prozent), Kaffee, Tee und Kakao (-3,9 Prozent) und Haushaltsgeräte (-2,2 Prozent).

Die Preise für Dienstleistungen insgesamt erhöhten sich von Oktober 2025 bis Oktober 2026 um 2,5 Prozent. Der Preisanstieg bei Dienstleistungen hat sich damit erneut leicht abgeschwächt und lag unterhalb der Gesamtteuerung. Besonders stark verteuerten sich im Vorjahresvergleich unter anderem Dienstleistungen sozialer Einrichtungen (+6,0 Prozent), die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+4,9 Prozent) sowie Friseurleistungen und andere Dienstleistungen für die Körperpflege (+4,4 Prozent). Auch die Wasserversorgung und andere Dienstleistungen für die Wohnung (+3,9 Prozent) sowie Pauschalreisen und Gaststättendienstleitungen (jeweils: +2,9 Prozent) waren im Oktober 2026 deutlich teurer als ein Jahr zuvor.

Bedeutsam für die Preisentwicklung insgesamt blieben im Oktober 2026 die Nettokaltmieten mit +1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Andere Dienstleistungen verteuerten sich im Vorjahresvergleich nur gering oder blieben unverändert, zum Beispiel Dienstleistungen für Telekommunikation (+0,0 Prozent).

Gegenüber September 2026 sank der Verbraucherpreisindex insgesamt im Oktober 2026 um 0,2 Prozent, so das Bundesamt weiter. Die Energiepreise sanken binnen Monatsfrist um 2,1 Prozent, wobei die Verbraucher infolge des Inkrafttretens des neuen Tankrabatts vor allem für Kraftstoffe (-5,5 Prozent, darunter Superbenzin: -5,8 Prozent; Diesel: -5,1 Prozent) weniger ausgeben mussten. Deutlich teurer unter den Energieprodukten wurde hingegen leichtes Heizöl (+4,6 Prozent gegenüber September 2026). Darüber hinaus wurden binnen Monatsfrist beispielsweise auch internationale Flüge (+11,8 Prozent) teurer, während Pauschalreisen ins Ausland günstiger wurden (-2,4 Prozent). Die Preise für Nahrungsmittel insgesamt blieben gegenüber dem Vormonat nahezu unverändert (+0,1 Prozent).