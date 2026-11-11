Inlandstourismus stagniert – Zahl ausländischer Gäste legt zu

Der Tourismus in Deutschland hat im September 2026 einen leichten Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Die Beherbergungsbetriebe registrierten bundesweit 48,9 Millionen Übernachtungen und damit 0,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit.

Verantwortlich für den Zuwachs sind dabei die Übernachtungen ausländischer Gäste, ihr Anteil stieg um 4,8 Prozent auf 8,1 Millionen an. Der Anteil der inländischen Gäste blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei 40,8 Millionen.

Insgesamt wurden im Zeitraum Januar bis September 389,8 Millionen Übernachtungen verbucht. Damit lag die Übernachtungszahl 0,6 Prozent über dem bisherigen Rekordwert von 387,6 Millionen Übernachtungen aus dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2025 um 0,4 Prozent auf 324,7 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 1,5 Prozent auf 65,0 Millionen.