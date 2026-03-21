Insa: Union wieder stärkste Kraft

Die Union setzt sich in der vom Institut Insa gemessenen politischen Stimmung bundesweit wieder von der AfD ab. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, gewinnen CDU und CSU einen Prozentpunkt dazu, sind mit 26 Prozent wieder die stärkste Kraft.

Die AfD folgt mit unverändert 25 Prozent hinter der Union. Die übrigen Parteien halten ihre Werte aus der Vorwoche: SPD (15 Prozent), Grüne (12 Prozent), Linke (11 Prozent).

Mit jeweils 3 Prozent würden BSW und FDP den Einzug in den Bundestag verpassen. Auf die sonstigen Parteien entfielen 5 Prozent (-1).

Das Meinungsforschungsinstitut Insa hatte 1.205 Personen im Zeitraum vom 16. bis zum 20. März 2026 befragt (TOM). Frage: „Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?“