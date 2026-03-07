Iran-Krieg: Reichinnek fordert sichere Fluchtwege nach Europa
Iran-Krieg: Reichinnek fordert sichere Fluchtwege nach Europa

Die Fraktionschefin der Linken im Deutschen Bundestag, Heidi Reichinnek, drängt die Bundesregierung, legale und sichere Fluchtmöglichkeiten für Schutzsuchende aus dem Iran zu schaffen.

Mahnwache gegen Hinrichtungen im Iran (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

„Nachdem die Menschen in Iran Jahrzehnte unter einem brutalen Regime gelitten haben, bringt nun noch der massive Beschuss durch die USA und Israel die Zivilbevölkerung in große Gefahr“, sagte Reichinnek dem „Spiegel“. Auch umliegende Länder seien keineswegs sicher, warnte sie.

„Es braucht sichere Fluchtwege nach Europa. Wir dürfen die Menschen in Iran und seinen Nachbarländern in dieser Situation nicht im Stich lassen“, forderte die Linkenpolitikerin. „Wer zu Recht Solidarität mit den Menschen im Iran fordert, muss auch entsprechend handeln.“

