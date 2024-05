Jafari Consulting GmbH gewinnt „TOP-100-Siegel-2024“

Nazila Jafari wurde mit ihrem Unternehmen Jafari Consulting GmbH für ihre herausragende Innovationskraft mit dem Gütesiegel TOP 100 2024 ausgezeichnet.

Es mag wie ein Traum klingen: Vorher wissen, wohin sich die Börsenkurse bewegen, den Aktienmarkt messbar machen und bevorstehende Trends erkennen. All dies ist der Kern der Jafari Consulting GmbH, die für ihre unternehmerische Innovationskraft jetzt erstmalig mit dem begehrten TOP-100-Siegel 2024 ausgezeichnet wurde. Der Award ehrt besonders innovative mittelständische Unternehmen. Die Preisverleihung findet am 28. Juni 2024 auf dem Deutschen Mittelstands-Summit in Weimar statt, wo Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar persönlich den Erfolg des Unternehmens würdigen wird.

Wichtig dabei: Das TOP-100-Siegel würdigt nicht nur einzelne Produkte, sondern honoriert Unternehmen für ihre grundsätzliche Innovationskraft und ihr Innovationspotenzial. Unter der Leitung von Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien – einem der weltweit führenden Innovationsforscher – wurden mehr als 100 Kriterien aus fünf Kategorien geprüft, darunter innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima und Innovationserfolg. Nicht jede Firma, die sich bei diesem Wettbewerb bewirbt und teilnimmt, erreicht das Ziel.

Der „Heilige Gral“ des Börsenhandels: der FibonacciCode

Die Jafari Consulting GmbH hat sich hier allerdings durchgesetzt und die Auszeichnung für herausragende Innovationen in der Kategorie Finanzen und Versicherungen erhalten, für die besonders der FibonacciCode steht. Er gilt als revolutionäres System für den Handel an der Börse und wurde entwickelt und jahrzehntelang verfeinert von Nazila Jafari, einer erfahrenen Traderin, Investorin und der geschäftsführenden Gesellschafterin der Jafari Consulting GmbH. Das System wurde verständlich und einzigartig von Nazila Jafaris Sohn, Amir Arsalan Saidi, als digitale Lernplattform umgesetzt, sodass auch jeder Unternehmer, Selbständiger und leitender Angestellter mit wenig Zeitaufwand von diesem Erfolg partizipieren kann.

Nazila Jafari und ihr Team freuen sich denn auch riesig über den Gewinn des TOP-100-Siegels 2024: “Der FibonacciCode liefert erfolgreichen Investoren und Tradern ein festes Regelwerk und Checklisten, um konstante Performance an der Börse zu erzielen. Doch trotz unseres bahnbrechenden Produkts ruhen wir uns nicht auf dem Erfolg aus, sondern stecken einen erheblichen Teil unseres Wirkens in die Weiterentwicklung des Unternehmens. Jafari Consulting, das bedeutet auch 30 Jahre beharrliche Forschung. Wir fühlen uns geehrt, dass diese Unternehmensphilosophie nun durch das TOP-100-Siegel gewürdigt wird.“

Coaching und Mentoring

Die permanente Innovation beschränkt sich dabei nicht nur auf das Produkt selbst und die wasserdichten Regeln und Checklisten, sondern vor allem auch auf die Art und Weise, wie das Wissen per Coaching und Mentoring weitervermittelt wird. Denn der FibonacciCode bleibt nicht Jafaris Geheimnis. Sie gibt ihr Wissen und ihre Erkenntnisse an alle weiter, die erfolgreich an der Börse handeln und sich so stetig ein Vermögen aufbauen wollen. Gemeinsam mit ihrem Team formt sie in Seminaren, Coachings und täglichen Live-Calls – die stets feinjustiert werden – ihre Kunden zu Top-Tradern und Investoren. Ein Konzept, das ankommt: Selbst erfahrene Börsianer, ja sogar Betreiber von Family Offices und Finanzprofis in Großunternehmen gehören daher zu ihren Klienten.