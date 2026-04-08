Jonas Krug übernimmt Leitung der Kulmbacher Polizeiinspektion

Krug trat nach seinem Abitur 2015 in die dritte Qualifikationsebene ein und studierte an der Hochschule der Polizei in Sulzbach-Rosenberg. Anschließend übernahm er Führungsverantwortung in der Polizeiinspektion Lichtenfels, zunächst als stellvertretender und später als Dienstgruppenleiter im Streifendienst. Bis 2024 sammelte er im Führungsteam Einsatzerfahrung, darunter konzeptionelle Einsatzvorbereitungen im Dienstgebiet.

Förderverfahren für den Aufstieg

Im Rahmen des Förderverfahrens für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene absolvierte Jonas Krug ab 2023 mehrere Stationen im Präsidium der oberfränkischen Polizei in Bayreuth und der Polizeiinspektion Coburg. Nun steht er an der Spitze der Kulmbacher Polizei, um die sogenannte Führungsbewährung zu absolvieren. Für mindestens sechs Monate wird er die Leitung der Polizeiinspektion übernehmen und folgt damit auf Peter Hübner, der die Polizeiinspektion Bayreuth-Land leitet.

Erste Gratulanten

Zu den ersten Gratulanten gehörten Landrat Klaus Peter Söllner, Oberbürgermeister Ingo Lehmann sowie Polizeivizepräsident Florian Mayer, die der Dienststelle Anfang April einen gemeinsamen Besuch abstatteten.