Junge Union fordert Rückkehr zur Wehrpflicht im nächsten Januar
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Junge Union fordert Rückkehr zur Wehrpflicht im nächsten Januar

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, hat eine Rückkehr zur Wehrpflicht schon im kommenden Januar gefordert.

Bundeswehr-Soldat mit G36 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

‚Wir diskutieren seit Jahren, dass der Bundeswehr zehntausende Soldaten fehlen. Ich glaube kaum, dass wir Putin damit beeindrucken, indem wir nun Fragebögen durch das Land schicken und mit einem irren bürokratischen Aufwand auswerten`, sagte Winkel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagsausgaben). Dabei sei `Mut zu Entscheidungen` gefordert: `Wiedereinführung der Wehrpflicht ab dem 1. Januar 2027.`

Winkel sagte: ,Die Energie und Zeit, die wir in Empörung über jeden Tweet von Trump investieren, sollten wir in die Entwicklung unserer eigenen Verteidigungsfähigkeit stecken.`.

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