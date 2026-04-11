Niedrigster Pflege-Eigenanteil fast so hoch wie Durchschnittsrente
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Niedrigster Pflege-Eigenanteil fast so hoch wie Durchschnittsrente

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der minimale Eigenanteil, den Bewohner von Pflegeheimen mindestens bezahlen müssen – der sogenannte einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) – ist nur unwesentlich geringer als der durchschnittliche Rentenzahlbetrag, also der Anteil der Rente, der tatsächlich bei den Rentnern ankommt.

Seniorin mit Helferin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das ergibt sich aus der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion, über die das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ berichtet. Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil lag demnach im Jahr 2024 bei 920 Euro, im selben Jahr betrug der Rentenzahlbetrag 1.154 Euro.

Zuletzt ist der EEE der Antwort zufolge noch weiter gestiegen, nämlich auf 1.028 Euro im Jahr 2025 und 1.104 Euro im Jahr 2026. Tatsächlich liegt der Eigenanteil für einen Pflegeheimplatz, den Pflegebedürftige selbst aufbringen müssen, deutlich höher, es waren zuletzt durchschnittlich 3.245 Euro monatlich.

Allerdings heißt es vom Gesundheitsministerium in seiner Antwort: „Aus einer niedrigen Altersrente in der gesetzlichen Rentenversicherung kann grundsätzlich nicht auf ein niedriges Alterseinkommen geschlossen werden, da unter anderem weitere Alterseinkommen und der Haushaltskontext nicht berücksichtigt sind. Gerade bei geringen Renten bestehen oft auch Ansprüche in anderen Sicherungssystemen, über die in der Statistik der Deutschen Rentenversicherung keine Informationen vorliegen.“

Die Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag für Pflege und psychische Gesundheit, Evelyn Schötz, sagte dem RND: „Pflegebedürftigkeit frisst die Rente auf – und räumt in kürzester Zeit jedes Sparbuch leer. Menschen werden unverschuldet in die Armut gedrängt.“ Doch statt das Problem entschlossen anzugehen, wende die Regierung „Taschenspielertricks“ an und rechne die Zahlen schön.

Sie fuhr fort: „Dabei liegt die Lösung auf der Hand: Die Eigenanteile müssen runter, indem die Kosten für die Pflege in einer Pflegevollversicherung komplett übernommen werden. Das ist finanzierbar, indem der Beitragsdeckel für die Reichen aufgehoben wird, Mieten und Renditen herangezogen werden und alle einzahlen – auch Bundestagsabgeordnete und Beamte.“

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Vermisste 64-jährige Frau aus Mering tot aufgefunden

0
Seit Samstagmorgen (11. April 2026) wurde eine 64-jährige Frau...
Lokalnachrichten

Blitzermarathon 2026 in Bayern: Alle Blitzer-Standorte im Überblick und wichtige Infos für Autofahrer

0
Wer am 15. April 2026 in Bayern zu schnell...
Polizei & Co

Körperverletzungsserie in Augsburger Innenstadt: Unbekannte Täter attackieren Passanten

0
In der Augsburger Innenstadt ereigneten sich kürzlich mehrere gewalttätige...
Augsburg Stadt

Blitzermarathon in Augsburg Stadt und Landkreis – Hier müssen Sie besonders aufpassen

0
Neben dem Streik im ÖPNV sorgt der Blitzmarathon in Bayern für gesonderte Aufmerksamkeit am Mittwoch im Straßenverkehr. Wir sagen ihnen, wo sie in Augsburg und Bayerisch-Schwaben besonders aufpassen sollten.
Politik & Wirtschaft

Bundesregierung kündigt „Energiesofortprogramm“ an

0
Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben sich...