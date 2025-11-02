Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß feierlich eingeweiht

Nach über vier Jahren Bauzeit wurde das Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß offiziell eingeweiht. Die Planungen für die Generalsanierung und den Neubau von Mensa sowie Dreifachsporthalle begannen bereits im März 2019. Die ersten Bauarbeiten starteten im Juli 2022, im September 2024 konnte das Richtfest gefeiert werden, und ein Jahr später zog die Schulfamilie in die modernisierten und neuen Räumlichkeiten ein.

50 moderne Klassenzimmer und flexible Lernlandschaften

„Wir freuen uns, das Schulgebäude nun feierlich einweihen zu können“, erklärte Schulleitung und betonte die Vorteile der neuen Räume. Das vierzügige Gymnasium, das sowohl einen naturwissenschaftlich-technologischen als auch einen sprachlichen Zweig anbietet, verfügt nun über 50 moderne Klassenzimmer und Fachräume. Ergänzt werden diese durch helle, gut belichtete Lernlandschaften und flexibel nutzbare Mehrzweckräume, die den Unterricht und das Miteinander der Schüler nachhaltig verbessern.

Zukunftsfähige Bildung in Neusäß

Die umfassende Sanierung und der Neubau von Mensa und Sporthalle setzen neue Maßstäbe für das Schulumfeld und schaffen optimale Rahmenbedingungen für den modernen Unterricht. Mit den fertiggestellten Räumen ist das Justus-von-Liebig-Gymnasium nun bestens gerüstet für die Anforderungen von heute und morgen.

Presse Augsburg-Fotograf Wolfgang Czech war bei der Einweihung vor Ort