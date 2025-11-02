Newsletter
Sonntag, November 2, 2025
9.8 C
London
type here...
Subscribe
Foto: Wolfgang Czech
Landkreis AugsburgCampusBildergalerien
1 Min.Lesezeit

Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß feierlich eingeweiht

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Nach über vier Jahren Bauzeit wurde das Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß offiziell eingeweiht. Die Planungen für die Generalsanierung und den Neubau von Mensa sowie Dreifachsporthalle begannen bereits im März 2019. Die ersten Bauarbeiten starteten im Juli 2022, im September 2024 konnte das Richtfest gefeiert werden, und ein Jahr später zog die Schulfamilie in die modernisierten und neuen Räumlichkeiten ein.

50 moderne Klassenzimmer und flexible Lernlandschaften

„Wir freuen uns, das Schulgebäude nun feierlich einweihen zu können“, erklärte Schulleitung und betonte die Vorteile der neuen Räume. Das vierzügige Gymnasium, das sowohl einen naturwissenschaftlich-technologischen als auch einen sprachlichen Zweig anbietet, verfügt nun über 50 moderne Klassenzimmer und Fachräume. Ergänzt werden diese durch helle, gut belichtete Lernlandschaften und flexibel nutzbare Mehrzweckräume, die den Unterricht und das Miteinander der Schüler nachhaltig verbessern.

Zukunftsfähige Bildung in Neusäß

Die umfassende Sanierung und der Neubau von Mensa und Sporthalle setzen neue Maßstäbe für das Schulumfeld und schaffen optimale Rahmenbedingungen für den modernen Unterricht. Mit den fertiggestellten Räumen ist das Justus-von-Liebig-Gymnasium nun bestens gerüstet für die Anforderungen von heute und morgen.

Presse Augsburg-Fotograf Wolfgang Czech war bei der Einweihung vor Ort

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Vermischtes

Unfall in Unterhaching: Mann will in losfahrendes Auto einsteigen und stirbt

0
Tragischer Unfall in Unterhaching: Ein 33-Jähriger will in ein...
FC Augsburg

FCA-Fans kritisieren Vereinsführung – Wagner sucht den Schulterschluss

0
Der FC Augsburg hat zum dritten Mal in Serie...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Tödlicher Unfall bei Roding: Pkw gerät in Vollbrand auf Staatsstraße 2650

0
Am frühen Morgen des 1. November 2025 ereignete sich...
Polizeipräsidium Niederbayern

23-Jähriger bei Verkehrsunfall in Hunding tödlich verunglückt: Polizei sucht Zeugen

0
In den frühen Morgenstunden des 25. Oktober 2025 ereignete...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 31.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel