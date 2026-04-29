Kabinett beschließt Digital-Ermittlungen für Sicherheitsbehörden
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Kabinett beschließt Digital-Ermittlungen für Sicherheitsbehörden

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Bundesregierung rüstet die Sicherheitsbehörden technologisch massiv auf und will dazu am heutigen Mittwoch ein entsprechendes Reformpaket beschließen. Im Zentrum der Reform steht der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI), um Organisierte Kriminalität und Terrorismus effektiver zu bekämpfen.

Bundespolizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das berichtet die “Bild”. Demnach soll das Bundeskabinett dem Bundeskriminalamt (BKA) und der Bundespolizei weitere digitale Werkzeuge an die Hand geben. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte der Zeitung: “Wer unsere Sicherheit bedroht, wird es mit einer noch schlagkräftigeren Polizei zu tun bekommen: Sie wird schneller, schärfer und strukturierter handeln können. Durch das Gesetzespaket können unsere Ermittler Gefahren besser abwehren, Terroristen effektiver stoppen und Schwerstkriminelle leichter festnehmen.”

Eine neue Software soll Ermittlern ermöglichen, große Datenmengen in Rekordzeit zu durchleuchten. So sollen komplexe Strukturen krimineller Banden und versteckte Terrornetzwerke schneller sichtbar werden als mit herkömmlichen Methoden. Fahnder dürfen künftig im öffentlichen Internet mittels Bildabgleich nach gesuchten Personen suchen. Das Verfahren soll dabei helfen, untergetauchte Terroristen oder Schwerstkriminelle durch einen automatisierten Abgleich von Gesichtsmustern aufzuspüren.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Lokalpolitik

Stadt Augsburg klagt gegen Bäuerle Ambulanz

0
Die Stadt Augsburg geht juristisch gegen einen ehemaligen Dienstleister...
Politik & Wirtschaft

Tankstellenpreise fallen deutlich

0
Die Tankstellenpreise in Deutschland sind zum 1. Mai deutlich gefallen - aber vorerst wie befürchtet nicht im Umfang des gesamten sogenannten "Tankrabatts".
Gesundheit

Tödliche Borna-Virus-Infektion im Unterallgäu

0
Im Landkreis Unterallgäu ist ein Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem seltenen Borna Disease Virus 1 gestorben. Die Behörden informieren über Risiken und Schutzmaßnahmen.
Polizei & Co

Schändung der türkisch-islamischen Gemeinde in Memmingen: Polizei sucht Zeugen für Attacke mit Tierblut und Schweinekopf

0
Am frühen Morgen des 1. Mai 2026 gegen 04:30 Uhr ereignete sich ein schockierender Vandalismusvorfall in Memmingen. Eine Marmormauer der türkisch-islamischen Gemeinde wurde zum Ziel eines Angriffs, bei dem Unbekannte mit Blut gefüllte Luftballons auf die Mauer warfen.