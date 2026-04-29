Kasache wegen Spionageverdachts für Russland in Berlin festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin den kasachischen Staatsangehörigen Sergej K. wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit festnehmen lassen. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit. Der Haftbefehl wurde bereits am 23. April vom Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs erlassen.

K. soll seit Mai 2025 in Kontakt mit einem russischen Geheimdienst gestanden haben. Ihm wird vorgeworfen, Informationen über die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine sowie über die deutsche Rüstungs- und Verteidigungsindustrie weitergegeben zu haben. Besonders betroffen seien Unternehmen, die Drohnen und Roboter entwickeln. Zudem habe er Fotos von öffentlichen Gebäuden in Berlin und militärischen Konvois auf Autobahnen, darunter auch von einem Nato-Staat, übermittelt.

Darüber hinaus soll K. seinem Kontaktmann beim Geheimdienst geeignete Sabotageobjekte in Deutschland genannt und angeboten haben, weitere Personen für eine Sabotage- und Spionagetruppe zu rekrutieren. Noch am Mittwoch soll er dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden werde.