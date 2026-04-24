Kind bei Unfall in Burggrafenhof schwer verletzt – Ermittlungen laufen

Am Donnerstagabend, dem 23. April 2026, kam es im Langenzenner Ortsteil Burggrafenhof zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Kind beim Überqueren der Straße von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Unfallhergang in Burggrafenhof

Gegen 19:15 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann mit einem VW Tayron die Ansbacher Straße in Richtung Langenzenn. Kurz nach dem Ortseingang von Burggrafenhof passierte das Unglück: Ein 8-jähriger Junge überquerte die Straße und wurde von dem Fahrzeug erfasst.

Rettungsmaßnahmen und Ermittlungen

Das schwer verletzte Kind erhielt am Unfallort sofortige medizinische Hilfe vom Rettungsdienst und wurde anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Die Polizeiinspektion Zirndorf hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen, um den Hergang genau zu klären.

Erstellt durch: Kai Schmidt