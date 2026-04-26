Kleine Brandstellen unter Bahnunterführung in Langweid a. Lech schnell gelöscht – Polizei sucht Zeugen
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Kleine Brandstellen unter Bahnunterführung in Langweid a. Lech schnell gelöscht – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Abend des 22. April 2026 wurden in Langweid am Lech mehrere kleine Brandstellen unter einer Bahnunterführung in der Schmuttertalstraße gemeldet. Unbekannte Zeugen informierten die Feuerwehr, die die brennenden Glasflaschen schnell löschen konnte.

Kleine Brandstellen schnell unter Kontrolle

Glücklicherweise entstand durch die Brände kein bedeutender Sachschaden. Es blieb nur bei Rußanhaftungen auf dem Asphalt. Die Feuerwehr konnte den Einsatz rasch abschließen, ohne dass es zu weiteren Vorfällen kam.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach den anonymen Hinweisgebern oder weiteren Zeugen. Personen, die Informationen zu den Tätern oder zum Hergang des Brandes haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 oder bei der Kriminalpolizei unter 0821/323-3821 zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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