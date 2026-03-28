Klingbeil-Berater erwartet Verdoppelung des Wachstumspotenzials
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Klingbeil-Berater erwartet Verdoppelung des Wachstumspotenzials

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Von DTS Nachrichtenagentur

Der Wirtschaftswissenschaftler und persönliche Berater von Finanzminister Lars Klingbeil, Jens Südekum, erwartet, dass die in dieser Woche vorgestellte Reformagenda dazu führen wird, dass sich das Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft mindestens verdoppelt. „Eine Verdopplung des Potenzialwachstums ist absolut realistisch“, sagte Südekum der Homepage von ntv.

Containerschiff in Wilhelmshaven (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Deutschlands Wirtschaft wachse vor allem wegen der schrumpfenden Erwerbsbevölkerung nur noch schwach. „Die jetzt begonnene Reformagenda zielt genau darauf, das umzudrehen – mehr Menschen in Arbeit, mehr und länger arbeiten, höhere Produktivität durch neue Technologien und Investitionen in den Kapitalstock“, sagte Südekum, der selbst an der Ausarbeitung der Vorschläge beteiligt war. „Das schafft Wachstum und damit die Basis dafür, dass auch Sondervermögen und Staatsverschuldung tragfähig bleiben.“

Die von Klingbeil vorgestellte Agenda gehe über Reformpläne der ehemaligen Ampelkoalition hinaus, deren möglichen Effekt auf das Potenzialwachstum von Experten auf bis zu 0,9 Prozent geschätzt hatten. Deshalb sei eine Verdopplung noch in dieser Legislaturperiode von 0,5 auf 1 Prozent Wirtschaftswachstum aus seiner Sicht „eher eine konservative Schätzung“, sagte der Ökonom.

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