Tragischer Unfall auf B12 bei Ering: PKW-Fahrer stirbt nach Kollision mit LKW

Ein tragischer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 12 in der Nähe von Ering, Landkreis Rottal-Inn, forderte am 27. März 2026 ein Menschenleben. Ein 37-jähriger Autofahrer kam ums Leben, nachdem er mit einem Sattelzug kollidierte.

Unfallhergang auf der B12

Der Unfall ereignete sich am frühen Nachmittag, als der in Richtung Passau fahrende PKW aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geriet. Der Wagen stieß mit einem LKW zusammen, der von einem 42-jährigen Ukrainer in Richtung Simbach am Inn gesteuert wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto in ein angrenzendes Feld geschleudert.

Rettungskräfte im Einsatz

Trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehren aus Ering, Mining und Prienbach gelang es den Rettungskräften nicht, den Autofahrer rechtzeitig aus dem Fahrzeug zu bergen, bevor er seinen Verletzungen erlag. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Ermittlungen und Verkehrsbehinderungen

Während am PKW ein Totalschaden entstand, wird der Schaden am LKW auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Zur Klärung des Unfalls wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Bergungsarbeiten sowie die Sicherstellung der Fahrzeuge führten bis in die Nachtstunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beiden Richtungen. Die Verkehrssituation wurde von der Polizei, den freiwilligen Feuerwehren und der Straßenmeisterei geregelt.