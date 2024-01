Zu einem tragischen Unfall beim Zünden eines Feuerwerkskörpers kam es nach Informationen der BILD heute Abend im Koblenzer Stadtteil Rübenach.

Ein 18-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuchen an den Folgen starb. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang erneut um Vorsicht im Umgang mit Feuerwerkskörpern.