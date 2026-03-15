Kommunalwahlen in Hessen gestartet
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Kommunalwahlen in Hessen gestartet

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In Hessen sind seit 8 Uhr die Wahllokale für die Kommunalwahlen geöffnet. Knapp 4,7 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, über die Zusammensetzungen von Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen und Ortsbeiräten für die Wahlperiode bis 2031 zu entscheiden.

Wahllokal (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zugleich finden in vier hessischen Kommunen Bürgerentscheide statt, in mehr als 20 auch Direktwahlen von Bürgermeistern. In der seit 2026 wieder kreisfreien Stadt Hanau wird zudem ein Oberbürgermeister gewählt. Nötige Stichwahlen sollen am 29. März stattfinden.

Wahlberechtigt sind alle EU-Bürger, die am Wahltag ihr 18. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs Wochen in der Gemeinde ihren Wohnsitz haben. Wann das landesweite Ergebnis vorliegt, ist noch unklar – es könnte wie in Bayern mehrere Tage dauern.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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