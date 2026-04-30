Trump droht mit Truppenabzug aus Deutschland
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Trump droht mit Truppenabzug aus Deutschland

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump droht mit einem Truppenabzug aus Deutschland.

Hubschrauber der US-Army in Deutschland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Vereinigten Staaten prüfen derzeit die mögliche Reduzierung der Truppenpräsenz in Deutschland”, schrieb Trump in der Nacht zu Donnerstag auf seiner Plattform “Truth Social”. “Eine Entscheidung wird in Kürze getroffen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.” Der Beitrag war im Vergleich zu anderen Postings, die der US-Präsident absendet auffällig kurz, weitere Details wurden nicht genannt.

Die Drohung dürfte allerdings eine Fortsetzung einer Aussage vom Dienstag sein. Da hatte Trump ebenfalls auf “Truth Social” den deutschen Bundeskanzler überraschend scharf attackiert. “Friedrich Merz hält es für in Ordnung, wenn der Iran eine Atomwaffe besitzt”, behauptete Trump. Merz habe keine Ahnung, wovon er spricht. “Hätte der Iran eine Atomwaffe, wäre die ganze Welt in seiner Gewalt. Ich tue gerade etwas in Bezug auf den Iran, was andere Nationen oder Präsidenten schon längst hätten tun sollen.”

Es sei “kein Wunder, dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht”, schrieb Trump weiter. Merz hatte am Montag Kritik an der Kriegs- sowie an der Verhandlungsstrategie der USA geübt.

Die USA unterhalten seit dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche Militärbasen in Deutschland, insbesondere in Rheinland-Pfalz, aber auch in Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und NRW. Die Ramstein Air Base in Rheinland-Pfalz ist personell die größte Einrichtung der US Air Force außerhalb der Vereinigten Staaten, allein in der zugehörigen “Kaiserslautern Military Community” leben rund 50.000 US-Amerikaner.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Lokalpolitik

Stadt Augsburg klagt gegen Bäuerle Ambulanz

0
Die Stadt Augsburg geht juristisch gegen einen ehemaligen Dienstleister...
Donau-Ries

Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

49-Jähriger nach bewaffneter Auseinandersetzung in Augsburg festgenommen

0
In der Augsburger Jakobervorstadt kam es am Montagabend (27.04.2026) zu einem Zwischenfall, der die Anwohner erschreckte. Ein 49-jähriger Mann geriet auf der Jakoberstraße gegen 19:15 Uhr mit zwei anderen Männern in einen heftigen Streit. Grund für die Auseinandersetzung war der Vorwurf des 49-Jährigen, dass die beiden Männer seinen Rucksack gestohlen hätten.
News

Polizeibericht Augsburg vom 28.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf St 2521: 66-Jähriger kollidiert mit Baum und wird schwer verletzt

0
Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2521 zwischen Füssen und Pfronten ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.