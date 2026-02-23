Krankenfahrstuhl prallt gegen Baum: Frau in München leicht verletzt und alkoholisiert

Am Sonntag, den 22. Februar 2026, kam es gegen 20:23 Uhr zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall in Sendling. Eine 62-jährige Frau aus München fuhr mit ihrem elektronischen Krankenfahrstuhl auf dem Gehweg des Gottfried-Böhm-Rings stadteinwärts, als sie auf Höhe der Hausnummer 1 nach rechts auf einen Grünstreifen geriet und mit einem Baum kollidierte. Die Fahrerin stürzte und musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Alkoholisierung und Widerstand

Im Krankenhaus wurde bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt, da sie alkoholisiert war. Während dieser Maßnahme leistete die 62-Jährige Widerstand gegen die Polizei. Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Polizei durchgeführt.

Einbruch in Restaurant in Unterföhring

Am Sonntag, den 22. Februar 2026, brachen gegen 03:30 Uhr zwei unbekannte Täter in ein Restaurant in Unterföhring ein. Sie verschafften sich über ein Kellerfenster Zutritt und trafen im Gastraum auf Mitarbeiter, die die Polizei alarmierten. Die Täter flüchteten, doch die Fahndung blieb bisher ohne Erfolg. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro, gestohlen wurde jedoch nichts. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 089 2910-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Supermarkt in Ramersdorf

Früh am Montag, den 23. Februar 2026, versuchten zwei unbekannte Täter, in einen Supermarkt in Ramersdorf einzubrechen. Eine Anwohnerin hörte den Lärm und beobachtete die Flucht der Einbrecher. Die Fahndung blieb erfolglos, es entstand jedoch Sachschaden an der Tür des Supermarkts. Zeugen können sich bei der Polizei melden.

In Maxvorstadt leistete ein 40-jähriger Mann Widerstand gegen Polizeibeamte nach einem Verkehrsdelikt. Er wirkte psychisch auffällig und wurde in eine psychiatrische Abteilung gebracht. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Ermittlungen laufen weiter.

Am Sonntag, den 22. Februar 2026, wurde in Feldmoching eine über 80-jährige Frau Opfer eines Trickdiebstahls. Zwei Täter gaben sich als Bekannte ihres verstorbenen Mannes aus und stahlen Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 089 2910-0.

In Bogenhausen kam es am Samstag, den 21. Februar 2026, zu einem Notfall im Rahmen eines Polizeieinsatzes. Eine 26-jährige Frau verlor das Bewusstsein und musste von der Polizei reanimiert werden. Gegen sie wird wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.