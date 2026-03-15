Ladendiebstahl in Neuendettelsau: Frauen schlagen Angestellte und fliehen mit silbernem Pkw

HEILSBRONN. Am Samstagabend, den 14. März 2026, ereignete sich in einem Discounter in Neuendettelsau, Landkreis Ansbach, ein Ladendiebstahl. Zwei Frauen attackierten eine Angestellte und flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Angriff im Discounter

Der Vorfall ereignete sich gegen 19:30 Uhr, als eine 55-jährige Angestellte in der Bahnhofstraße zwei Frauen beobachtete, die Waren in gezielt präparierte Rocktaschen steckten. Als die Angestellte die mutmaßlichen Diebinnen am Ausgang konfrontierte, verhielten sich diese aggressiv. Eine der Frauen schlug der Angestellten in Bauch und Gesicht. Trotz der Angriffe ließ die 55-Jährige nicht ab, woraufhin die Täterinnen auf dem Parkplatz die gestohlenen Waren aus ihren Röcken entfernten und in einen silbernen Pkw flohen.

Flucht mit Komplizen

Die flüchtigen Frauen wurden von einem männlichen Komplizen begleitet. Gemeinsam entfernten sie sich in einem silberfarbenen Auto. Die Frauen werden wie folgt beschrieben: Eine Frau ist etwa 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß mit kräftiger Figur und trug ein schwarzes Oberteil und einen schwarzen Rock. Die zweite Frau ist etwa 20 Jahre alt, etwa 165 cm groß, schlank, mit schwarzem Rock, schwarzem Oberteil und pinkfarbener Jacke.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die Angaben zu dem Tathergang oder Hinweise zur Identität der Täter und des Pkw-Kennzeichens machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen genommen.

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