„Letzte Generation“ trifft auch in Augsburg mit „Klimakleber-Aktion“ auf wenig Gegenliebe

Erstmals klebten am Freitag auch auf Augsburger Straßen Klimaaktivisten der „Letzten Generation“. Die Klimakleber sorgten für große Aufmerksamkeit und Behinderungen im Berufsverkehr.

Für Augsburg war sie eine Premiere, für die fünf Protagonisten nicht, die „Klimakleber-Aktion“ am Königsplatz am Freitagmorgen. Nicht nur der selbsternannte „Vollzeitaktivist“ Daniel Eckert (23/Student aus Karlsruhe) aus Karlsruhe nahm bereits an zahlreichen dieser Aktionen teil, auch seine ebenso eigenes angereisten Mitstreiter hinterließen einen routinierten Eindruck.

Zwei bestens organisierte Gruppen treffen aufeinander

Die Aktivisten der „Letzten Generation“ hatten sich gegen 7:30 Uhr an der Kreuzung zur Halderstraße auf die Schaezlerstraße geklebt und so den Berufsverkehr kurzzeitig zum Erliegen gebracht. Die Polizei war auf die Situation aber gut vorbereitet, der Verkehr konnte schnell umgeleitet und zum Fließen gebracht werden. Rasch waren die Einsatzkräfte mit einem großen Aufgebot auch am Ort des Geschehens. Es trafen zwei bestens organisierte Gruppen aufeinander. Mehrfach forderte die Polizei die Teilnehmer auf, die „Versammlung“ in den Königsplatz-Park zu verlagern oder aufzulösen, (natürlich) ohne Erfolg. Als der Ansprache auch über 2 Stunden nach Aktionsbeginn nicht Folge geleistet wurde, begann die Polizei mit der Räumung. Zwei nicht (mehr) verklebte Personen wurden aus dem Bereich getragen, bei drei weiteren „Klimaklebern“ mussten aus Dachau angerückte Spezialisten der Bereitschaftspolizei schweres Gerät einsetzen.

Bekannte Personen der Szenen unter den Klimaklebern

Unter den „verklebten“ Personen bekannte Personen der Szene: Der im Februar wegen eines mit seiner Freundin Luisa in Thailand verbrachten Urlaubs in die Medien gerückte Aktivist Yannick Seuthe (24) war ebenso „im Einsatz“, wie der bereits erwähnte „Vollzeitaktivist“ Daniel Eckert. Eckert war wegen ähnlicher Taten vom Amtsgericht Heilbronn im März zu einer Haftstrafe von fünf Monaten wegen Nötigung verurteilt worden, von weiteren Aktionen hält ihn dies offensichtlich nicht ab.

Auch nach dem gestiegen Tag werden die „Klimakleber“ ihren Weg wohl weiterverfolgen. Gut fanden dies bei weitem nicht alle Passanten. Neben zahlreichen wüsten Beschimpfungen erhielten die fünf aber auch Zuspruch. Die meisten der Schaulustigen waren sich einig, dass man gegen den Klimawandel arbeiten müsse, das Vorgehen der „Letzten Generation“ stieß aber vermehrt auf wenig Gegenliebe. Wie aktuelle Umfragen zeigen, sind rund 90 Prozent der Bundesbürger gegen die Klebeaktionen der Klimaktivisten.

Die an der Straße entstandenen Schäden werden von der Stadt Augsburg im Übrigen zeitnah behoben, heißt es. Wie lange es bis zum nächsten Einsatz dieser Art dauern wird, bleibt abzuwarten. Die Aktivisten hoffen darauf, durch die Aktion am Freitag auch in Augsburg Mitstreiter gefunden zu haben.