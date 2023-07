Am frühen Samstagmorgen wurde eine Streifenbesatzung der Polizei Neuburg durch einen 39-Jährigen Schlossfestbesucher beleidigt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 01.10 Uhr in der Oskar-Wittmann-Straße. Als bei dem aus Neuburg stammenden Mann die Personalien festgestellt werden sollten, kam dessen 40-Jähriger Kumpel hinzu und mischte sich lautstark verbal ein. Dem 40-Jährigen Neuburger wurde draufhin ein Platzverweis ausgesprochen, dem er nicht nachkam. Zudem versuchte er die Fesselung des 39-Jährigen, der zwischenzeitlich in Gewahrsam genommen wurde, zu verhindern. Als auch der 40-Jährige schließlich in Gewahrsam genommen wurde, widersetzte er sich und leistete Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde hierbei leicht verletzt. Die beiden alkoholisierten Freunde kamen für den Rest der Nacht in den Polizeiarrest.

Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Den 40-Jährigen erwartet u.a. eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

