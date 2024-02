Bühne frei für Magie der Pferde, die mitreißende, neue Pferdeshow. Vom 22.02. bis 25.02. gastiert die Show in Königsbrunn bei Augsburg.

Faszinierende Artistik, urkomische Komiker und edle Pferde vereint in einer Show. Passend dazu wurde das Programm so konzipiert, dass alle Generationen angesprochen werden. Entertainment für Jung und Alt!

Eingebettet werden die einzelnen Darbietungen in eine herzerwärmende Geschichte. Eine mutige junge Prinzessin begibt sich auf eine Reise durch die Zeit. Ihr Ziel ist es ein magisches Einhorn zu retten, welches von bösen Mächten gefangen gehalten wird. Lustige und gerissene Winter-Elfen begleiten die Prinzessin auf Ihrer Reise und helfen bei der Rettung. Wird es der Gruppe gelingen, das Böse zu besiegen und das magische Einhorn zu befreien?

Details zu den Terminen und Tickets

Donnerstag, 22. Februar, bis Samstag, 24. Februar, täglich um 15.30 Uhr

Sonntag, 25. Februar, 14 Uhr

Veranstaltungsort ist der Platz an der Ecke Landsberger Straße /Lechstraße in Königsbrunn

Karten gibt es ab regulär 18 Euro vor Ort, unter 0176 43 87 8223 und bei EVENTIM

Das märchenhafte Show-Erlebnis für die ganze Familie

Freuen Sie sich auf eine einzigartige Show und beste Live-Unterhaltung für die ganze Familie.

Eine vielfältige Gastronomie in gemütlicher Atmosphäre im beheizten Pferde-Palast, laden schon eine Stunde vor, während und nach Veranstaltungsbeginn zum Verweilen ein.

Wohl der Pferde im Blick

Damit die Pferde sich zwischen den einzelnen Shows erholen können, leben sie in mobilen Ställen – den sogenannten Stallzelten. Um jeglichen Stress für die Tiere zu vermeiden, wird auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Pferdes ganz individuell eingegangen. So lässt sich mit der mobilen Heizung die Temperatur innerhalb der Zelte so regulieren, dass es di Rassen aus warmen Regionen wie Spanien oder Portugal wärmer haben als beispielsweise die robusteren Ponys oder Kaltblüter.



Da Pferde Gewohnheitstiere sind, bekommen sie in ihren großen Boxen in jeder Showstadt denselben Nachbarn, dasselbe Futter und haben als einzige Bezugspersonen ihre Reiter und deren Teammitglieder.

So fällt es den Tieren spielend leicht, sich schnell an die neue Umgebung zu gewöhnen. Denn nur wenn die Pferde glücklich und rundum versorgt sind, können sie sich so wunderschön und anmutig präsentieren und damit das Publikum Tag für Tag zu begeistern.