Auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca ist am Donnerstagabend gegen 20 Uhr ein Gebäude eingestürzt. Der Vorfall ereignete sich in einem Beach Club in Palma de Mallorca, wie spanische Rettungsdienste berichten. Laut BILD sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen und es gibt Berichte von bis zu 30 Verletzten.

🔴 #ÚLTIMAHORA S’esfondra un local d’oci a primera línia de Platja de Palma. 🚨 Hi hauria, almanco, una persona morta. https://t.co/WKdHm9447m pic.twitter.com/bDwOtqAuaW — IB3 Notícies (@IB3noticies) May 23, 2024

Die “Mallorca Zeitung” identifiziert den betroffenen Ort als den Medusa Beach Club im beliebten Gebiet El Arenal, nur durch eine Straße vom Strand getrennt. Augenzeugen berichteten, dass zunächst das oberste Stockwerk des Clubs eingestürzt sei, woraufhin weitere Stockwerke nachgaben. Die Zahl der Verletzten könnte noch höher liegen, als bislang bekannt.

Gäste wurden unter den Trümmern begraben, und eine Augenzeugin berichtete der MZ, dass ihre Freundin vergeblich versucht habe, ein Opfer wiederzubeleben. Videos vom Unglücksort zeigen ein großes Aufgebot an Rettungskräften, und das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt.

Die Playa de Palma ist zwischen den Balnearios 1 und 2 komplett abgesperrt, auch im Bereich des Strandes.