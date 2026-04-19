Mann greift Frau in Pappenheim mit spitzem Gegenstand an: Festnahme erfolgte umgehend

Am Sonntagmittag (19.04.2026) ereignete sich in Pappenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, ein schwerwiegender Vorfall. Ein 28-jähriger Mann steht unter Verdacht, eine Frau mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und schwer verletzt zu haben. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter festgenommen.

Zeugin alarmiert Polizei nach Angriff in Pappenheim

Gegen 11:30 Uhr informierte eine Zeugin die Integrierte Leitstelle, nachdem sie in der Deisingerstraße einer blutenden 27-jährigen Frau begegnet war. Die Frau, die aus der Ukraine stammt, soll von einem Bekannten, einem 28-jährigen Ukrainer, angegriffen worden sein. Diesen Verdacht haben erste Ermittlungen der alarmierten Streife der Polizeiinspektion Treuchtlingen nahegelegt.

Festnahme des Verdächtigen und weitere Ermittlungen

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde der Verdächtige in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der Angriff in einer Wohnung mit einem spitzen Gegenstand erfolgt sein. Die verletzte Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, ihr Zustand ist stabil.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken begann umgehend mit den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort. Die Staatsanwaltschaft Ansbach hat einen Haftantrag gegen den Verdächtigen gestellt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Ansbacher Kriminalpolizei geführt.