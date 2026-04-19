Mann greift Frau in Pappenheim mit spitzem Gegenstand an: Festnahme erfolgte umgehend
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Mann greift Frau in Pappenheim mit spitzem Gegenstand an: Festnahme erfolgte umgehend

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntagmittag (19.04.2026) ereignete sich in Pappenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, ein schwerwiegender Vorfall. Ein 28-jähriger Mann steht unter Verdacht, eine Frau mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und schwer verletzt zu haben. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter festgenommen.

Zeugin alarmiert Polizei nach Angriff in Pappenheim

Gegen 11:30 Uhr informierte eine Zeugin die Integrierte Leitstelle, nachdem sie in der Deisingerstraße einer blutenden 27-jährigen Frau begegnet war. Die Frau, die aus der Ukraine stammt, soll von einem Bekannten, einem 28-jährigen Ukrainer, angegriffen worden sein. Diesen Verdacht haben erste Ermittlungen der alarmierten Streife der Polizeiinspektion Treuchtlingen nahegelegt.

Festnahme des Verdächtigen und weitere Ermittlungen

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde der Verdächtige in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der Angriff in einer Wohnung mit einem spitzen Gegenstand erfolgt sein. Die verletzte Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, ihr Zustand ist stabil.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken begann umgehend mit den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort. Die Staatsanwaltschaft Ansbach hat einen Haftantrag gegen den Verdächtigen gestellt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Ansbacher Kriminalpolizei geführt.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Landsberg am Lech

Ammerseeregion | Vermisstenfall in Riederau – Polizei sucht nach 79-jährigem Herrn S.

0
Seit dem 18.04.2026, etwa gegen 19:00 Uhr, wird der 79-jährige Herr S. aus Riederau vermisst. Der Mann befindet sich nach Angaben der Polizei möglicherweise in einer hilflosen Lage. Er ist dement, orientierungslos und aufgrund mehrerer Erkrankungen auf Medikamente angewiesen.
News

FC Augsburg stellt das Spiel auf den Kopf – Rieder-Doppelpack sichert zweiten Saisonsieg gegen Leverkusen

0
Der FC Augsburg konnte auch das zweite Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen in dieser Saison für sich entscheiden. Gegen starke Rheinländer sicherte sich der FCA durch einen Elfmetertreffer von Rieder in der Nachspielzeit und dank eines herausragenden Torhüters Finn Dahmen drei wichtige Punkte. Der Klassenerhalt dürfte nun nur noch rechnerisch in Gefahr bestehen.
FC Augsburg

“Finn Dahmen war überragend” | Die Stimmen zum FC Augsburg-Sieg in Leverkusen

0
Nach dem, auch nach dem Spielverlauf, überraschenden 2:1-Sieg in Leverkusen ist der Klassenerhalt dem FC Augsburg kaum noch zu nehmen. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zu sagen.
FC Augsburg

Trotz Trauer um Manninger – FC Augsburg muss sich auf Spiel in Leverkusen fokussieren

0
Beim FC Augsburg stand vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen nicht der Fußball im Fokus. Verein, Fans und Verantwortliche trauern um den früheren Torhüter Alexander Manninger, der im Alter von 48 Jahren bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Die Nachricht löste weit über Augsburg hinaus große Bestürzung aus. Heute geht es dennoch um wichtige Punkte in der Bundesliga.
Politik & Wirtschaft

Rattengift in Babykost | Erpresserfall mit HiPP-Produkten erschüttert Österreich und Nachbarländer

0
In Österreich, der Slowakei und Tschechien sind manipulierte Babygläschen der Marke HiPP entdeckt worden. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein unbekannter Täter im Rahmen eines mutmaßlichen Erpressungsversuchs Rattengift in einzelne Produkte eingebracht haben.