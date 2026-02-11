type here...
News
Massiver BMW-Rückruf: Offenbar 575.000 Fahrzeuge weltweit betroffen – Brandgefahr

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

München – Der Autobauer BMW startet eine weltweite Rückrufaktion für Fahrzeuge aus mehreren Baureihen. Grund ist ein mögliches Sicherheitsrisiko am Starter, das im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann – sogar während der Fahrt. Nach Angaben des Münchner Konzerns sind Fahrzeuge im mittleren sechsstelligen Bereich betroffen. In Deutschland müssen 28.582 Autos in die Werkstatt.

Das Fachmagazin „kfz-Betrieb“ berichtet von insgesamt 575.000 zurückgerufenen Fahrzeugen weltweit. Diese Zahl wurde von BMW gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bislang nicht offiziell bestätigt.

Defekter Magnetschalter als Ursache

Wie BMW mitteilt, wurde bei internen Qualitätskontrollen ein möglicher Defekt am Starter festgestellt. Betroffen ist ein Bauteil im sogenannten Magnetschalter. Nach besonders vielen Startvorgängen kann dieses Bauteil verschleißen. Die Folge: Das Fahrzeug springt unter Umständen nur noch schwer oder gar nicht mehr an.

Doch das Problem geht über Startschwierigkeiten hinaus. Im ungünstigsten Fall kann es laut Hersteller zu einem Kurzschluss kommen. Dieser kann eine örtlich begrenzte Überhitzung am Anlasser verursachen – mit dem Risiko eines Fahrzeugbrands.

Rauchentwicklung ernst nehmen

BMW rät Fahrerinnen und Fahrern dringend, bei ungewöhnlichen Gerüchen oder Rauchentwicklung sofort zu reagieren – unabhängig davon, ob sich das Fahrzeug gerade in Bewegung befindet oder steht. Zudem sollten Autos mit laufendem Motor nicht unbeaufsichtigt bleiben.

Betroffene Halterinnen und Halter werden nach Unternehmensangaben informiert und gebeten, ihr Fahrzeug in einer Vertragswerkstatt überprüfen zu lassen. Dort soll das betroffene Bauteil ausgetauscht werden. Für die Kundinnen und Kunden entstehen keine Kosten.

