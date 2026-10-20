Merz verspricht Investoren "bestmögliche Rahmenbedingungen"

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zum Auftakt des internationalen Investitionsgipfels in Berlin bessere Bedingungen für Unternehmen in Deutschland versprochen.

“Es mag zwar einige Klischees über Deutschland geben – über die fleißige und irgendwie berechenbare Nation -, doch es gibt auch die Fähigkeit, sich neu zu erfinden, zu wachsen und schneller zu werden”, sagte er am Dienstag vor den etwa 200 anwesenden Unternehmenschefs aus dem In- und Ausland. Merz versprach Investoren eine “einzigartige Kombination” aus “industrieller Exzellenz und technologischer Innovation” sowie den Zugang zum weltweit größten Binnenmarkt.

“Wir sind entschlossen, unsere traditionellen Stärken in die Tugenden der Zukunft umzusetzen”, so Merz. “Sie sind herzlich eingeladen, Teil dieser Reise zu sein und das nächste Kapitel des Wachstums in Deutschland mitzugestalten – indem Sie Kapital, Ideen, Spitzentechnologie und unternehmerische Erfahrung einbringen”, sagte er in Richtung der Unternehmenschefs. Ziel der Bundesregierung sei es, dafür “die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen”.

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