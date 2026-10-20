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Monica Calla begeistert über 100 Kinder in Landsberger Bibliothek

Monica Calla begeistert über 100 Kinder in Landsberger Bibliothek
Foto: Monica Calla
Presse Augsburg
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Über 100 Kinder gingen in der Stadtbibliothek Landsberg am Lech mit Monica Calla auf eine humorvolle Schatzsuche durch die Welt der Sprache.

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Zum Abschluss des Sommerferien-Leseclubs präsentierte die Landsberger Schauspielerin und Autorin am Freitag, 16. Oktober 2026, ihre eigens entwickelte Show „Auf dem Wortspielplatz“. In der Rolle von Clown Keks nahm sie die jungen Zuschauer mit auf eine unterhaltsame Reise durch Reime, Scharaden und Wortspiele.

Clown Keks bringt die Buchstaben durcheinander

Auf ihrem Roller sauste Clown Keks in die Bibliothek. Im Gepäck hatte sie eine geheimnisvolle Schatzkarte, die zum „Wortspielplatz“ führte. Um den verborgenen Schatz zu finden, mussten die Kinder gemeinsam verschiedene Aufgaben lösen. Sie beteiligten sich an Reimen, Scharaden und Wortspielen und halfen Clown Keks bei der Suche.

Dabei ging einiges schief: Clown Keks verwechselte die Schatzkarte unter anderem mit einer Einkaufsliste oder einer Postkarte, brachte Buchstaben durcheinander und wusste nicht, was ein Froschkönig ist. Nach einem kleinen Wutanfall musste sie zu ihrer Oma fahren, um sich bei „Stapfelrudel“ und Kakao zu beruhigen.

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Schatzkiste enthält einen großen „Wortschatz“

Dank der Unterstützung der Kinder gelang es Clown Keks schließlich, die Schatzkiste zu finden. Darin lag ein großer „Wortschatz“. Ein Mädchen aus dem Publikum fasste dessen Wert mit den Worten zusammen: „Da ist viel im Gehirn drin.“

Mit der fantasievollen und humorvollen Aufführung wurde der diesjährige Sommerferien-Leseclub abgeschlossen. Die Show brachte die Kinder zum Lachen, Mitdenken und Mitmachen und zeigte, wie viel Freude der spielerische Umgang mit Sprache machen kann.

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