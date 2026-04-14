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Nächster Stopp: Landsberg? Meistertrainer Bobby Linke verlässt den EHC Königsbrunn

Dominik Mesch
Von Dominik Mesch

Nach vier äußerst erfolgreichen Jahren verlässt Trainer Robert „Bobby“ Linke den Bayerischen Eishockeymeister EHC Königsbrunn. Die nächste Station des Erfolgscoaches könnte bereits feststehen.

Als der EHC Königsbrunn vor vier Spielzeiten Bobby Linke als neuen Chefcoach verpflichtete, war noch offen, wohin die gemeinsame Reise führen würde. Zuvor war der Trainer beim Ligakonkurrenten Devils Ulm/Neu-Ulm freigestellt worden.

Nun steht fest: Die Zusammenarbeit war überaus erfolgreich, doch sie ist beendet. Wenige Tage nach dem Sieg im Bayernliga-Playoff-Finale gegen Schweinfurt gaben die Brunnenstädter bekannt, dass Linke die Pinguine verlassen wird.

Titel, Erfolge – aber kein Aufstieg

In vier Spielzeiten unter seiner Führung feierte der EHC drei Meistertitel sowie eine Vizemeisterschaft in der höchsten bayerischen Spielklasse. Ein möglicher Aufstieg in die Oberliga wurde jedoch aufgrund organisatorischer und finanzieller Hürden nie umgesetzt.

Nun endet die gemeinsame Ära. Nach den erfolgreichen Jahren sucht der 41-Jährige eine neue Herausforderung. Auch im Verein blickt man mit gemischten Gefühlen auf den Abschied: “„Wir sind bereits Anfang des Jahres übereingekommen, die gemeinsame Reise zu beenden, da sich im Laufe der Zeit Automatismen bei Spielern und Trainer eingeschlichen haben”, so Tim Bertele, der Vorstand des EHC Königsbrunn, der aber auch betont, dass man sich “mit maximalem gegenseitigem Respekt” voneinander trennt.

Ein Nachfolger an der Bande des Bayerischen Meisters wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.

Wechsel zum Ligakonkurrenten?

Für Bobby Linke könnte es künftig an einer anderen Stelle des Lechs weitergehen. Aus gut informierten Kreisen ist zu hören, dass seine nächste Station beim Ligakonkurrenten HC Landsberg liegen könnte.

Die „Riverkings“ hatten sich zuletzt überraschend von Trainer Martin Hoffmann getrennt. Der ebenfalls 41-Jährige war nach einer Umfrage des Fachmagazins Eishockey News zum Trainer des Jahres in der Bayernliga gewählt worden. Unter seiner Leitung erreichte das Team in der abgelaufenen Saison das Playoff-Halbfinale.

Nun könnte mit Bobby Linke ein Meistertrainer übernehmen. Eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus.

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Dominik Mesch
Dominik Mesch
Dominik Mesch ist freier Redakteur und Mitglied der Presse Augsburg-Redaktion.

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