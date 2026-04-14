Polizeibericht Augsburg vom 14.04.2026

Innenstadt – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Am Mittwoch (08.04.2026) kam es am Königsplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Gegen 01.45 Uhr gerieten ein 21-jähriger Mann und ein 27-jähriger Mann aus ungeklärten Gründen in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen und dem 27-Jährigen. Beim Eintreffen der Polizei leistete der 27-Jährige Widerstand gegen die Polizeibeamten. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Der 27-Jährige wurde aufgrund seines Auftretens in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 21-jährigen Mann sowie u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 27-jährigen Mann.

Der 21-Jährige besitzt die polnische und algerische Staatsangehörigkeit. Der 27-Jährige besitzt die eritreische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei stoppt Autofahrerin unter Drogeneinfluss

Am Dienstag (14.04.2026) war eine 20-jährige Autofahrerin unter Drogeneinfluss in der Schießgrabenstraße unterwegs.

Gegen 04.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die 20-Jährige. Die Beamten stellten bei der 20-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest. Als sie versuchte, in ihr Auto zu steigen und wegzufahren, stoppten die Beamten die Frau und nahmen sie fest. Hierbei leistete die 20-Jährige Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Außerdem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme bei der 20-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs und Beleidigung gegen die 20-Jährige.

Die 20-Jährige besitzt die deutsche und brasilianische Staatsangehörigkeit.

Oberhausen –Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am Montag (13.04.2026) war ein 45-jähriger Mann alkoholisiert mit einem E-Scooter auf der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 18.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 45-Jährigen.

Der 45-Jährige besitzt die deutsche und moldauische Staatsangehörigkeit.

Hochfeld – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Am Sonntag (12.04.2026) wurde in der Robert-Gerber-Straße ein Rollladen beschädigt.

Gegen 23.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den Rollladen einer Wohnung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Oberhausen – Polizei ermittelt nach Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag (13.04.2026) fuhr eine 25-jährige Frau ohne Fahrerlaubnis auf der Donauwörther Straße.

Gegen 20.00 Uhr kontrollierte eine Streife die 25-Jährige. Bei der anschließenden Kontrolle gab sie zunächst falsche Personalien an und konnte keine gültigen Ausweisdokumente vorlegen. Nach einer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Frau keinen Führerschein besitzt. Zudem war ihr Auto nicht zugelassen und nicht versichert. Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz gegen die 25-Jährige.

Die 25-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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