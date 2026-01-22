type here...
Nahe der Luitpoldbrücke | Leiche im Wertachkanal Augsburg entdeckt

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Ein erschütternder Fund hat am Donnerstagvormittag einen Polizeieinsatz in Augsburg ausgelöst. In einem Abschnitt des Wertachkanals wurde eine leblose Person im Wasser entdeckt. Ein Spaziergänger hatte den Notruf verständigt, nachdem er den Körper bemerkt hatte.

Nach Angaben der Polizei ging die Meldung kurz vor 11 Uhr ein. Die Einsatzstelle befand sich in der Nähe der Luitpoldbrücke, in dem Kanalbereich zwischen der Wertach und der Holzbachstraße. Einsatzkräfte sperrten den Bereich ab und bargen die verstorbene Person aus dem Wasser.

Kriminalpolizei vor Ort – Todesursache noch unklar

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch der Kriminaldauerdienst im Einsatz, der bei ungeklärten Todesfällen die ersten Ermittlungen übernimmt. Für die betroffene Person kam jede Hilfe zu spät.

Inzwischen steht die Identität der verstorbenen Person fest. Weitere Angaben, etwa zu Alter oder Geschlecht, machte die Polizei zunächst nicht. Nach aktuellem Stand handelt es sich nicht um eine Person, die zuvor als vermisst gemeldet worden war.

Wie es zu dem Todesfall kam, ist derzeit noch offen. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

