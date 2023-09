Neue Straßenbahn der Stadtwerke Augsburg: Modernes Design in den Augsburger Stadtfarben – Baustein zur Mobilitätswende

Die Stadtwerke Augsburg (swa) haben ihre neue Straßenbahn vorgestellt, die modern in silberfarben mit roten und grünen Streifen, den Augsburger Stadtfarben, gestaltet ist. Die erste Bahn vom Typ „Tramlink“ des Herstellers Stadler wurde am Freitag, den 22. September, erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Im August erreichte das erste von insgesamt 15 neuen Modellen Augsburg aus den Produktionsstätten von Stadler in Valencia, Spanien. Voraussichtlich ab Mitte Oktober wird die Bahn bei Testfahrten im Straßenbild zu sehen sein. Die weiteren Straßenbahnen werden nach und nach ab Oktober bis ins kommende Jahr nach Augsburg geliefert. Der Linienbetrieb mit den neuen Bahnen soll Anfang 2024 starten.

Die Verlängerung der Linie 3 und der geplante Betrieb im Bahnhofstunnel im Jahr 2024 erfordern die Anschaffung von neuen Straßenbahnen, die eine Länge von 42 Metern haben. Zusätzlich dazu werden sie die älteren GT6 Straßenbahnen ersetzen, die bereits fast 30 Jahre im Einsatz sind. Durch diese Maßnahme wird vor allem die Kapazität und der Komfort für die Fahrgäste deutlich erhöht. Voraussichtlich ab Mitte Oktober wird die neue Tramlink in der Stadt für Testfahrten eingesetzt. Der reguläre Fahrbetrieb soll dann ab Anfang 2024 aufgenommen werden.

Künftig nur noch moderne Großraumfahrzeuge im Einsatz

Die neuen Straßenbahnen sind aufgrund der verlängerten Linie 3 und des geplanten Betriebs im Bahnhofstunnel notwendig. Zusätzlich ersetzen sie die fast 30 Jahre alten, kürzeren GT6-Bahnen. Dadurch wird vor allem die Kapazität und der Komfort für die Fahrgäste erhöht. Die Straßenbahnen wurden von Mitarbeitenden des Lieferanten Stadler und der swa Straßenbahnwerkstatt nach der Anlieferung zusammengebaut. Für den Transport aus den Fertigungshallen in Valencia nach Augsburg mussten sie in zwei Teile zerlegt werden. Die 42 Meter lange Bahn wiegt leer 52 Tonnen und kann maximal 230 Fahrgäste befördern. Zwei Multifunktionsflächen bieten Platz für Rollstuhlfahrende, Rollatoren und Kinderwagen. Die neue Tram verfügt außerdem über eine CO2-gesteuerte Klimaanlage. Die Straßenbahnen sind silberfarben wie die swa Busse, jedoch mit einem grünen und roten Band unterhalb des Daches. Dieses Design wurde als Sieger einer öffentlichen Abstimmung ausgewählt.

Im Herbst wird eine zweite Tramlink in Augsburg eintreffen, gefolgt von weiteren Bahnen im Laufe des kommenden Jahres. Mit dem Ersatz der kürzeren GT6 durch Combino, Cityflex und Tramlink werden in Augsburg nur noch moderne Großraumfahrzeuge im Einsatz sein. Gleichzeitig feierten die swa zusammen mit den Fahrgästen das 125-jährige Jubiläum der elektrischen Straßenbahn und präsentierten historische Modelle im Straßenbahnbetriebshof, darunter das älteste Fahrzeug aus dem Gründungsjahr 1898.

„Die neuen Fahrzeuge sind somit auch ein wichtiger Baustein der Mobilitätswende in Augsburg“, sagt Oberbürgermeisterin Eva Weber. „Sie bieten Fahrgästen mehr Platz und mehr Komfort und erleichtern hoffentlich die Entscheidung, den ÖPNV zu nutzen und auf klimafreundliche Mobilität umzusteigen“, so Weber. Ein weiterer Meilenstein für den ÖPNV in Augsburg folgt Ende Oktober: „Ein Schub für den Nahverkehr in Augsburg und der ganzen Region sind die Teileröffnung des neuen Hauptbahnhofs diesen Herbst und die neue Straßenbahnhaltestelle unter dem Hauptbahnhof im kommenden Jahr“, so die Oberbürgermeisterin.