Pkw-Brand in Traunstein: Kripo ermittelt wegen Verdachts auf Brandstiftung – Zeugen gesucht

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 5. April 2026, kam es auf einem Pendlerparkplatz am Traunsteiner Bahnhof zu einem schweren Brandvorfall. Ein Pkw geriet in Flammen, und das Feuer griff auf mehrere Fahrzeuge über, was einen erheblichen Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe verursachte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Pkw-Brand auf Pendlerparkplatz

Um 00:10 Uhr brannte ein Skoda lichterloh auf dem Parkplatz in der Gabelsbergerstraße. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Traunstein, Haslach und Wolkersdorf eilten herbei, um die Flammen zu löschen. Trotz ihres schnellen Eingreifens erfasste das Feuer einen benachbarten Ford, und herumfliegende Splitter beschädigten einen Kia.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Nach den Löscharbeiten übernahm zunächst die Polizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen. Kurz darauf übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizei Traunstein das Kommando. Die Ermittler schließen ein vorsätzliches Brandstiftungsdelikt nicht aus und bitten um Hinweise.

Zeugen, die am späten Samstagabend (04.04.2026) oder in den frühen Stunden des Sonntags (05.04.2026) verdächtige Personen oder Aktivitäten im Bereich des Pendlerparkplatzes in der Gabelsbergerstraße beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer (0861) 98730 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.