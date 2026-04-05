Wohnhausbrand in Surberg: Hoher Sachschaden und ein Verletzter durch Rauchgasvergiftung
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
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Wohnhausbrand in Surberg: Hoher Sachschaden und ein Verletzter durch Rauchgasvergiftung

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am späten Samstagabend, dem 4. April 2026, kam es in einem Wohnhaus in Surberg, Landkreis Traunstein, zu einem verheerenden Brand. Das Feuer richtete vermutlich einen Sachschaden in sechsstelliger Höhe an. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Traunstein untersucht die Brandursache.

Feuerwehr kämpft gegen Flammen

Gegen 22:50 Uhr brach in der Straße „Am Kircherl“ in einem Mehrparteienhaus das Feuer aus, das sich schnell auf den Dachstuhl ausbreitete. Bei Ankunft der Rettungskräfte hatten die Flammen bereits Teile des Gebäudes erfasst. Rund 100 Feuerwehrleute aus Surberg, Traunstein, Wonneberg, Haslach und Hochberg kämpften gegen das Feuer und konnten es zügig eindämmen. Um letzte Glutnester zu löschen, musste der Dachstuhl geöffnet werden.

Bewohner unverletzt gerettet

Alle vier Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Ein Mann wurde wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungsfahrzeugen, einem Notarzt und vielen Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Den anderen Bewohnern ging es nach Untersuchungen vor Ort gut.

Untersuchungen dauern an

Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag. Erste Ermittlungen führte die Polizei Traunstein durch; die weiteren Schritte übernahm der Kriminaldauerdienst. Details zur Brandursache sind noch unklar, die Untersuchungen laufen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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