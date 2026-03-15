Polizei fasst Betrüger-Trio in Nürnberg: Verdacht auf überteuerte Dacharbeiten bei Senioren

Im Nürnberger Stadtteil Wetzendorf hat die Polizei am Freitagnachmittag (13.03.2026) drei Männer festgenommen. Diese werden verdächtigt, in betrügerischer Absicht Dacharbeiten zu stark überhöhten Preisen durchgeführt zu haben.

Hohes Entgelt für einfache Arbeiten

Die drei Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit führten bei einem 90-jährigen Mann Dacharbeiten durch und verlangten dafür einen extrem hohen Betrag. Ihnen wurden zunächst 250 Euro für die Erneuerung der Dachrinnen angeboten. Doch nach nur eineinhalb Stunden forderten sie über 4000 Euro. Der Senior ging zur Bank, um den Betrag abzuheben. Hier wurde ein aufmerksamer Bankmitarbeiter misstrauisch und alarmierte die Polizei.

Festnahme der Betrüger

Zivile Polizeibeamte konnten die drei Männer (19, 35 und 37 Jahre alt) bei der Übergabe des Geldes festnehmen. Gegen sie wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, da sie bereits einschlägig bekannt sind. Zudem wurde bei dem 19-jährigen Tatverdächtigen ein totalgefälschter Ausweis gefunden. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat Haftanträge gegen die Festgenommenen gestellt.

Polizei warnt vor Haustürgeschäften

Die mittelfränkische Polizei warnt vor betrügerischen Haustürgeschäften und gibt folgende Empfehlungen: Kaufen oder unterschreiben Sie nicht an der Haustür, lassen Sie keinen unangekündigten Handwerker in Ihre Wohnung und bestehen Sie auf eine Rechnung. Zahlen Sie nie im Voraus und handeln Sie nicht unter Zeitdruck. Bei Verdacht, ziehen Sie vertrauenswürdige Personen hinzu oder verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110. Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer einer solchen Straftat werden, um die Ermittlungen zu unterstützen.

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Erstellt durch: Michael Konrad