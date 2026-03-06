Polizei Memmingen bietet Vortrag zu Internetgefahren am 19. März 2026 an

Die Polizeiinspektion Memmingen und die Volkshochschule Memmingen laden Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren zu einem aufschlussreichen Vortrag zum Thema „Gefahren im Internet“ ein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 19. März 2026, im Kobelhaus in Memmingen von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr statt.

Wachsende Bedeutung des Internets

Das Internet ist ein fester Bestandteil des Alltags geworden. Ob Einkäufe, Zahlungen oder die Nutzung sozialer Medien – für viele ist all das selbstverständlich. Allerdings birgt das weltweite Netz zahlreiche Risiken, die oft nicht direkt erkennbar sind und immer wieder zu finanziellen Schäden durch Betrug führen.

Polizeiliche Empfehlungen für mehr Sicherheit

Während des Vortrags informiert die Polizei über die gängigsten Betrugsmaschen, die regelmäßig zur Anzeige gebracht werden. Themen wie sicheres Online-Shopping, geeignete Bezahlmöglichkeiten und der Schutz persönlicher Daten und Persönlichkeitsrechte im Netz stehen im Mittelpunkt. Ergänzt wird der Vortrag durch praxisnahe Hinweise aus der polizeilichen Präventionsarbeit, die Tipps zum Umgang mit dem Enkeltrick, Schockanrufen oder falschen Gewinnversprechen bieten.

Teilnahme und Anmeldung

Interessierte können sich über das Portal der Volkshochschule Memmingen für die Veranstaltung anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch wird eine vorherige Anmeldung erwünscht, um einen geregelten Ablauf gewährleisten zu können.