Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.03.2026

Haunstetten – Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Am Mittwoch (04.03.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 54-Jährigen und einer 37-Jährigen in einer Wohnung in der Rathausstraße.

Gegen 06.00 Uhr versuchte der 54-Jährige offenbar im Streit mit einem Messer auf die 37-Jährige einzuwirken. Die 37-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Eine Streife konnte den 54-Jährigen im Nahbereich antreffen und festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 54-Jährige am Donnerstag (05.03.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 54-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten Totschlags gegen den 54-Jährigen.

Die 37-Jährige sowie der 54-Jährige besitzen die polnische Staatsangehörigkeit.

Universitätsviertel – Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag (05.03.2026) war ein 19-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Professor-Messerschmitt-Straße unterwegs.

Gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 19-Jährigen fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen der Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 19-Jährigen.

Der 19-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Lechhausen – Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag (05.03.2026) war ein 57-Jähriger ohne Kennzeichen und unter Alkoholeinfluss in der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs.

Gegen 21.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Am Auto des 57-Jährigen waren tatsächlich keine Kennzeichen angebracht. Außerdem stellten die Beamten bei der Kontrolle die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 57-Jährigen.

Der 57-Jährige besitzt die serbische Staatsangehörigkeit.