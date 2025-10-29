Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.10.2025

Hochzoll – Polizei durchsucht Einfamilienhaus

Seit vergangenem Freitag (24.10.2025) durchsucht die Polizei ein Einfamilienhaus in der Edelsbergerstraße. Die Beamten fanden bereits mehrere illegale Waffen, Munition und Gegenstände.

Ein Angehöriger des 77-jährigen Bewohners des Hauses informierte die Polizei und teilte mit, dass er diesen seit längerer Zeit nicht erreichen könne. Eine Polizeistreife fand den Mann verstorben in seinem Haus. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt eine natürliche Todesursache vor.

Beim Betreten des Hauses fanden die Beamten illegale Gegenstände, Munition und Waffen. Seit Freitag sucht die Polizei das Haus nach weiteren illegalen Gegenständen ab. Spezialkräfte des Bayerischen Landeskriminalamtes sowie das Ordnungsamt der Stadt Augsburg sind ebenfalls vor Ort. Eine Gefahr für Dritte besteht nach aktuellem Kenntnisstand nicht.

Über das Ergebnis der Maßnahmen und die Details werden wir im Nachgang informieren.

Innenstadt –Polizei ermittelt wegen Einbruch

Im Zeitraum von Montag (27.10.2025), 19.30 Uhr, bis Dienstag (28.10.2025), 10.40 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einer Gaststätte in der Johannes-Haag-Straße. Der oder die Täter entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Kennzeichendiebstahl

Im Zeitraum von Dienstag (21.10.2025), 18.00 Uhr, bis Mittwoch (22.10.2025), 15.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter die Kennzeichen eines Autos auf einem Hof eines Autohändlers in der Donaustraße.

Die Polizei ermittelt nun wegen Kennzeichendiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Am gestrigen Dienstagnachmittag (28.10.2025) entwendete ein 51-jähriger Mann meIhrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Gegen 15.15 Uhr nahm der Mann ein Bekleidungsstück und ein Lebensmittel aus dem Regal und verließ den Supermarkt, ohne diese zu bezahlen. Ein Mitarbeiter beobachtete dies. Er stoppte den Mann und verständigte er die Polizei.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der Mann ein Reizstoffsprühgerät bei sich trug. Dieses stellten die Einsatzkräfte sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen gegen den 51-jährigen Mann.

Der Mann besitzt die slowakische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Graffiti

Am gestrigen Dienstag (28.10.2025) beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen 11.00 Uhr und 17.30 Uhr das Treppenhaus eines Einkaufszentrums am Willy-Brandt-Platz mit Farbe.

Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Innenstadt – Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (29.10.2025) fuhr ein 23-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Rosenaustraße.

Gegen 01.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 0,7 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Test bestätigte diesen Wert.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.