Power ohne Ende! Nie wieder stromlos mit der Craftfull Powerstation Adventure CP-2400

Anzeige | Die meisten Geräte benötigen Energie in Form von Strom. Doch was tun, wenn man unterwegs ist oder maximale Autarkie genießen möchte? Dann kommt die Craftfull Powerstation ins Spiel. Mit diesem Gerät ist man nie wieder stromlos – ganz gleich, ob es in den eigenen vier Wänden zum Stromausfall kommt oder ob man gerade unterwegs ist.

Was kann die Craftfull Powerstation Adventure CP-2400?

Die Powerstation von Craftfull macht genau das, was ihr Name vermuten lässt: Sie bietet Power – und das mit einer Kapzität von 2232 Wh (Wattstunden) nicht zu gering!

Beispielweise lässt sich ein Tablet etwa 66 Mal aufladen. Ein Kühlschrank mit 120 Watt versorgt Ihre Lebensmittel für ungefähr 16 h mit der erforderlichen Temperatur. Die Powerstation von Craftfull – ein Gerät, viele Vorteile. Mit bis zu 5.000 Watt Spitzenleistung kann sie dabei auch größere Stromfresser – hier machen viele andere Powerstations oft schlapp – bei Laune halten.

Mit 21,1 Kilogramm ist sie zwar – der sehr hohen Kapazität geschuldet – kein echtes Leichtgewicht. Durch die ergonomischen Griffe ist sie aber dennoch ausgezeichnet tragbar, sodass sie sich einfach von A nach B transportieren lässt. Der mobilen Stromversorgung z.B. auch beim Campen oder anderen Outdoor-Aktivitäten steht also nichts im Weg.

Hervorzuheben ist zudem, dass die Powerstation mit zahlreichen Anschlüssen ausgestattet ist. Sie besitzt zwei USB-C-, drei USB-A-Anschlüsse mit Quick Charge und einen Standard-USB-A-Slot. Darüber hinaus punktet die Craftfull Powerstation Adventure CP-2400 mit vier Schuko-Steckdosen (230V) und zwei Anderson-Solar-Inputs. So können zum einen sehr viele Geräte parallel genutzt werden.

Wichtige Fakten zur Powerstation Adventure CP-2400 von Craftfull

Integriertes LCD-Display

Lithium-Eisenphosphat-Akku

Batteriemanagementsystem für den idealen Rundumschutz

Gleichzeitiges Entladen und Laden möglich

Hohe Leistung von 2.400 Watt

Volle Autarkie durch zwei Solar-Inputs

Für wen eignet sich die Craftfull Powerstation?

Die Craftfull Powerstation Adventure CP-2400 eignet sich für jeden, der maximale Autarkie genießen möchte. Denn mit diesem Gerät ist man absolut nicht vom Stromnetz abhängig. Zwar lässt sich die Powerstation auch über Steckdosen oder das KFZ-Ladekabel zuverlässig und schnell aufladen. Mit den zusätzlich erhältlichen Solarpanels kann man sich jedoch auch die volle Kraft der Sonnenenergie zunutze machen und spart damit auch noch bares Geld.

Sowohl Menschen, die gern unterwegs sind und dort ihre Geräte wie Smartphone und Tablet aufladen oder sich gern beim Camping etwas kochen möchten als auch Personen, die einfach gern ein Backup in Form eines Notstromgerätes zu Hause haben, kommen voll auf ihre Kosten. Besonders populär ist der Einsatz beim Camping, doch auch zu Hause bringt die Powerstation zahlreiche Vorteile mit sich.

Alle Infos auf einen Blick – dank LCD-Anzeige

Mit dem praktischen LCD-Display ist es Nutzern möglich, alle wichtigen Parameter im Blick zu behalten. So informiert die Craftfull Powerstation Adventure CP-2400 beispielsweise über die verfügbare Restkapazität in Prozent. Aber auch die aktuelle Ausgangs- und Eingangsleistung werden in Watt angezeigt.

Das Display lässt sich bequem über den Hauptschalter aktivieren und deaktivieren. Die vielen Symbole geben Aufschluss über den aktuellen Status. Nutzer können sehen, wie lange die verbleibende Laufzeit ist, wie hoch die Temperatur des Geräts ist und können dem Display potenzielle Warnungen entnehmen.

Maximale Power dank Lithium-Eisenphosphat-Akku

Craftfull setzt bei seiner Powerstation Adventure CP-2400 auf einen besonders leistungsstarken Akku. Der Lithium-Eisenphosphat-Akku hat eine lange Lebensdauer – selbst nach 3.500 Ladezyklen ist laut Hersteller noch eine Ladekapazität von 80 % verfügbar.

Des Weiteren handelt es sich um eine wartungsfreie Komponente. Nutzer müssen also kein spezielles Know-how mitbringen, um das Gerät bedienen zu können und auch der potenzielle Aufwand für Wartungen entfällt. Stattdessen profitieren Anwender von einer besonders hohen Lade- und Entladeeffizienz. Und das alles bei einem geringen Gesamtgewicht.

Fazit: Die Craftfull Powerstation Adventure CP-2400 für Ausflüge und zu Hause nutzbar

Die Einsatzbereiche der Powerstation von Craftfull sind vielfältig. Die meisten verwenden sie zum Camping, doch auch zu Hause gibt sie als Notstromgerät eine gute Figur ab. Es lassen sich diverse Geräte anstecken und auch sonst bietet die Station zahlreiche Vorteile. Besonders praktisch ist die Verwendung von Solarpanels, da sich so ganz autark und kostengünstig Strom produzieren lässt. Neben der hohen Leistung und guten Verarbeitung punktet das Gerät durch extrem viele Anschlüsse, einer starken LED-Lampe. Service seitig glänzt das Gerät mit einer 3-jährigen Garantie.

Zu haben ist die Craffull CP-2400 akutell für 1.599,99 € inkl. MWSt im Onlineshop von Miweba. Falls die Bedingungen zu 0% Umsatzsteuer bei Solarmodulen gem. § 12 Abs. 3 UstG zutreffen (die Besteuerung mit dem Steuersatz in Höhe von 0 % gilt auch für die für den Betrieb einer begünstigten Photovoltaikanlage wesentlichen Komponenten sowie den Speichern, die der Speicherung des mit den Solarmodulen erzeugten Stroms dienen.), kann das Gerät aktuell auch zu einem Nettopreis von 1.344,53 € erworben werden – fast schon ein Schnäppchen angesichts des Leistungsvermögens und der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten!