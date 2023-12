Anzeige | Echte Palmen, warmes Thermalheilwasser, fruchtige Cocktails an den Poolbars und traumhafte Saunaattraktionen – in der THERME Bad Wörishofen erleben Besucher ab 16 Jahren die Adventszeit in paradiesischem Südsee-Ambiente.

Der Presse Augsburg-Geschenktipp:

Zu Weihnachten die ‚Südsee‘ verschenken